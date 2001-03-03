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Раздел: Невероятное  
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Энтузиаст с телескопом нашел в космосе необычный плазменный шар

Энтузиаст с телескопом нашел в космосе необычный плазменный шар По мнению экспертов, внутри объекта находилось неопознанное существо.

Исследователь космоса David S смог разглядеть в телескоп Celestron 120 нечто необычное: он заметил странный объект, представляющий собой шар из плазмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В таинственном космическом объекте сидело существо. К сожалению, детально рассмотреть его не получилось. Стоит отметить, что подобные объекты исследователи встречают не первый раз.

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Это ещё раз доказывает, что космос не так прост, как многим может казаться.

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 Теги: космос, плазма, шар

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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