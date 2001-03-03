Раздел: Невероятное
Энтузиаст с телескопом нашел в космосе необычный плазменный шар
По мнению экспертов, внутри объекта находилось неопознанное существо.
Исследователь космоса David S смог разглядеть в телескоп Celestron 120 нечто необычное: он заметил странный объект, представляющий собой шар из плазмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В таинственном космическом объекте сидело существо. К сожалению, детально рассмотреть его не получилось. Стоит отметить, что подобные объекты исследователи встречают не первый раз.
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Это ещё раз доказывает, что космос не так прост, как многим может казаться.
Исследователь космоса David S смог разглядеть в телескоп Celestron 120 нечто необычное: он заметил странный объект, представляющий собой шар из плазмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В таинственном космическом объекте сидело существо. К сожалению, детально рассмотреть его не получилось. Стоит отметить, что подобные объекты исследователи встречают не первый раз.
Читайте также: В небе над Землей все чаще появляются странные облачные линии
Это ещё раз доказывает, что космос не так прост, как многим может казаться.
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