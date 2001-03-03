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Раздел: Невероятное  
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Эксперт назвал главные опасности 2018 года

Эксперт назвал главные опасности 2018 года Главной опасностью являются ожидаемые стихийные бедствия.

Последние годы отличились особыми погодными условиями по всему миру. На Европу обрушились сильнейшие морозы и ветры, а в США недавно произошел шторм на восточном побережье, который унес жизни семи человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В конце зимы на территорию Украины и некоторых других стран пришел циклон из Сибири. Он принес значительные похолодания и снегопады. От переохлаждения умерло 55 европейцев и два украинца.

В крупных городах (Киеве, Одессе и Харькове) закрыли аэропорты, а по всей стране перекрыли некоторые дороги и закрыли образовательные заведения.

Ранее эксперты боялись больше обвала акций и кризиса, сейчас же опасностью №1 является стихия. С каждым годом количество ураганов, засух, пожаров, землетрясений и т.д. будет только увеличиваться. Отдельно стоит упомянуть техногенные катастрофы, вызванные по вине самих людей.

Немалую опасность также представляет хакерская деятельность: с каждым годом учащаются случаи кражи личных данных, а также атаки на крупные организации и предприятия.

Сегодня через сеть можно вывести со строя не только отдельные компьютеры тех или иных компаний, но и выключить, к примеру, системы нефтепроводов, электростанции и т.д.

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Конечно, многое из перечисленного можно предотвратить, но вот остановить изменение климата уже невозможно. Люди не готовы к глобальным изменениям, стихия определенно унесет множество жизней.
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 Теги: стихия, хакеры

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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