Раздел: Невероятное
Эксперт назвал главные опасности 2018 года
Главной опасностью являются ожидаемые стихийные бедствия.
Последние годы отличились особыми погодными условиями по всему миру. На Европу обрушились сильнейшие морозы и ветры, а в США недавно произошел шторм на восточном побережье, который унес жизни семи человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В конце зимы на территорию Украины и некоторых других стран пришел циклон из Сибири. Он принес значительные похолодания и снегопады. От переохлаждения умерло 55 европейцев и два украинца.
В крупных городах (Киеве, Одессе и Харькове) закрыли аэропорты, а по всей стране перекрыли некоторые дороги и закрыли образовательные заведения.
Ранее эксперты боялись больше обвала акций и кризиса, сейчас же опасностью №1 является стихия. С каждым годом количество ураганов, засух, пожаров, землетрясений и т.д. будет только увеличиваться. Отдельно стоит упомянуть техногенные катастрофы, вызванные по вине самих людей.
Немалую опасность также представляет хакерская деятельность: с каждым годом учащаются случаи кражи личных данных, а также атаки на крупные организации и предприятия.
Сегодня через сеть можно вывести со строя не только отдельные компьютеры тех или иных компаний, но и выключить, к примеру, системы нефтепроводов, электростанции и т.д.
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Конечно, многое из перечисленного можно предотвратить, но вот остановить изменение климата уже невозможно. Люди не готовы к глобальным изменениям, стихия определенно унесет множество жизней.
Последние годы отличились особыми погодными условиями по всему миру. На Европу обрушились сильнейшие морозы и ветры, а в США недавно произошел шторм на восточном побережье, который унес жизни семи человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В конце зимы на территорию Украины и некоторых других стран пришел циклон из Сибири. Он принес значительные похолодания и снегопады. От переохлаждения умерло 55 европейцев и два украинца.
В крупных городах (Киеве, Одессе и Харькове) закрыли аэропорты, а по всей стране перекрыли некоторые дороги и закрыли образовательные заведения.
Ранее эксперты боялись больше обвала акций и кризиса, сейчас же опасностью №1 является стихия. С каждым годом количество ураганов, засух, пожаров, землетрясений и т.д. будет только увеличиваться. Отдельно стоит упомянуть техногенные катастрофы, вызванные по вине самих людей.
Немалую опасность также представляет хакерская деятельность: с каждым годом учащаются случаи кражи личных данных, а также атаки на крупные организации и предприятия.
Сегодня через сеть можно вывести со строя не только отдельные компьютеры тех или иных компаний, но и выключить, к примеру, системы нефтепроводов, электростанции и т.д.
Читайте также: В гейзерах Йеллоустоуна нашли вирус, способный побороть рак
Конечно, многое из перечисленного можно предотвратить, но вот остановить изменение климата уже невозможно. Люди не готовы к глобальным изменениям, стихия определенно унесет множество жизней.
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