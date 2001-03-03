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Биологи открыли современный вид летающих драконов
Новый вид рептилий был обнаружен в Сингапуре.
В Сингапуре биологи нашли новый вид рептилий, представители которого очень схожи с летающими драконами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые утверждают, что в экосистеме нашей планеты есть мифические существа, правда, они имеют другой внешний вид: не такой, который заложен в сознании людей.
Эксперты приписали родственные связи с драконами афроамериканским агавам. Эти существа отличаются смелостью (вообще не боятся людей), а также способностью летать (они способны за один миг преодолеть расстояние в 15 метров).
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Как правило, агавы живут на деревьях, на землю они спускаются крайне редко. Создания отличается пестрым окрасом, благодаря которому рептилии могут прятаться среди ветвей. Ученые уже прозвали агав Drago, хотя детального анализа ещё не было.
В Сингапуре биологи нашли новый вид рептилий, представители которого очень схожи с летающими драконами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые утверждают, что в экосистеме нашей планеты есть мифические существа, правда, они имеют другой внешний вид: не такой, который заложен в сознании людей.
Эксперты приписали родственные связи с драконами афроамериканским агавам. Эти существа отличаются смелостью (вообще не боятся людей), а также способностью летать (они способны за один миг преодолеть расстояние в 15 метров).
Читайте также: Ученые открыли нестандартную реакцию в земном ядре
Как правило, агавы живут на деревьях, на землю они спускаются крайне редко. Создания отличается пестрым окрасом, благодаря которому рептилии могут прятаться среди ветвей. Ученые уже прозвали агав Drago, хотя детального анализа ещё не было.
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