Знаменитую Чупакабру обнаружили в России

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Учёные: Чупакабра не существует Учёные утверждают, что нет никаких объективных доказательств существования чупакабры. Такого мнения придерживается и доктор биологических наук из Института биологии Валентин Серебряков. В одном из своих интервью он отметил, что никто ранее не знал о существования такого животного, а тут вдруг весь мир встал на уши из-за