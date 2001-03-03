Раздел: Невероятное
Знаменитую Чупакабру обнаружили в России
Странное хищное животное объявилось в Астрахани.
Заметим, что сообщения о нападении чупакабры на домашнюю живность частного сектора Астрахани появляются каждый год. И хотя официальная наука разводит лишь руками да пытается объяснить этот разбой нападением естественных хищников, например, степного хорька или шакала, мифическая тварь продолжает свои набеги, не щадя кур, гусей, кроликов и прочую подворную живность, принося серьезный ущерб жителям этого города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Последний налет чупакабры на частный сектор Трусовского района Астрахани произошел буквально на днях. Пострадали жители домов, стоящих недалеко от больницы имени Кирова. Например, среди них Наиля Рахметовна, которая живет на ул. 4-я Новослободской, ее хозяйство чупакабра посетила в ночь минувшей пятницы. Вот что говорит женщина корреспондентам:
"Конечно, можно говорить о хорьках, лисицах и шакалах, но уж больно почерк у этого разбойника чупокабровый. Во-первых, силища у зверя огромная, ломает и крушит клетки, как спичечные коробки. Во-вторых, мясо не ест, выпивает из своих жертв только кровь. В-третьих, собаки сидят в своих будках, поджав хвост, когда происходит этот разбой, причем боятся гавкнуть даже самые свирепые псы, отчего мы узнает о погроме только утром. Наконец, перед этим выпал снег, а возле птичника и вольеров – ни следка, словно разбойник по воздуху прилетел, разодрал клетки, напился крови и… снова улетел. Мистика, да и только!"
Читайте также: Биологи открыли современный вид летающих драконов
К слову скажем, что некоторые криптозоологи считают, что все эти загадочные звери – йети, чупакабры, Несси и так далее – появляются из параллельного мира. Наверное, только этим можно объяснить не только их неуловимость, но и отсутствие в данном конкретном случае следов на снегу.
Заметим, что сообщения о нападении чупакабры на домашнюю живность частного сектора Астрахани появляются каждый год. И хотя официальная наука разводит лишь руками да пытается объяснить этот разбой нападением естественных хищников, например, степного хорька или шакала, мифическая тварь продолжает свои набеги, не щадя кур, гусей, кроликов и прочую подворную живность, принося серьезный ущерб жителям этого города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Последний налет чупакабры на частный сектор Трусовского района Астрахани произошел буквально на днях. Пострадали жители домов, стоящих недалеко от больницы имени Кирова. Например, среди них Наиля Рахметовна, которая живет на ул. 4-я Новослободской, ее хозяйство чупакабра посетила в ночь минувшей пятницы. Вот что говорит женщина корреспондентам:
"Конечно, можно говорить о хорьках, лисицах и шакалах, но уж больно почерк у этого разбойника чупокабровый. Во-первых, силища у зверя огромная, ломает и крушит клетки, как спичечные коробки. Во-вторых, мясо не ест, выпивает из своих жертв только кровь. В-третьих, собаки сидят в своих будках, поджав хвост, когда происходит этот разбой, причем боятся гавкнуть даже самые свирепые псы, отчего мы узнает о погроме только утром. Наконец, перед этим выпал снег, а возле птичника и вольеров – ни следка, словно разбойник по воздуху прилетел, разодрал клетки, напился крови и… снова улетел. Мистика, да и только!"
Читайте также: Биологи открыли современный вид летающих драконов
К слову скажем, что некоторые криптозоологи считают, что все эти загадочные звери – йети, чупакабры, Несси и так далее – появляются из параллельного мира. Наверное, только этим можно объяснить не только их неуловимость, но и отсутствие в данном конкретном случае следов на снегу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Оставьте свой комментарий