» » Конец близок: экологи рассказали, когда растают ледники
Раздел: Невероятное  
0

Конец близок: экологи рассказали, когда растают ледники

Конец близок: экологи рассказали, когда растают ледники Учёные NASA встревожены темпами таяния вечной мерзлоты.

На сайте Cryosphere появилась статья NASA о том, что в течение следующих двух веков мерзлота Сибири и Аляски начнет активно таять. А со временем льда на территории вообще не останется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Раньше все ученые сошлись во мнении, что мерзлота в Сибири и Аляске защищена природными барьерами, поэтому она таять не будет, отметил сотрудник NASA Николас Паразу. Однако ситуация поменялась: лед начал быстрыми темпами таять.

В Америке к 2100 году растает третья часть всего ледяного покрова. Растения и животные, которые миллионы лет хоронились под мерзлотой, начнут гнить. Вследствие разложения в воздух поступят метан и углекислота, эти вещества станут причиной масштабных пожаров.

В НАСА на основе данных советских и американских ученых смоделировали на компьютере всю сложившуюся ситуацию. Специалисты пришли к выводу, что лед полностью исчезнет к 2300 году, тогда как другие эксперты предполагали, что это случится не раньше 3000 года.

Читайте также: На острове в Атлантическом океане нашли неопознанный объект

Таяние ускорит глобальное потепление, так как в атмосфере увеличится концентрация парниковых газов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ледники, исследование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     278
     0

Похожие новости по теме

Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы

Вечная мерзлота напоминает огромную морозилку, где сотни тысяч лет накапливались остатки животных. птиц и даже людей.

Ученые рассказали о последствиях быстрого таяния вечной мерзлоты Ученые рассказали о последствиях быстрого таяния вечной мерзлоты

Исчезновение льда ведет к серьезным изменениям в ландшафте

Ученые выяснили, чем грозит глобальное потепление Калифорнии Ученые выяснили, чем грозит глобальное потепление Калифорнии

Американские ученые провели исследования и пришли к выводу, что глобальное потепление серьезно угрожает Калифорнии.

Ученые рассказали, как изменится Земля через сто лет Ученые рассказали, как изменится Земля через сто лет

Ученые говорят, что через 100 лет исчезнут многие виды животных и растений на суше.

Ученые рассказали, что останется на Земле через сто лет Ученые рассказали, что останется на Земле через сто лет

Специалисты НАСА провели теоретическое моделирование разнообразных климатических процессов и показали общественности, как будет выглядеть наша планета через 100 лет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх