» » Неизвестный зверь вырвал сердца у шести десятков гусей в Бразилии
Раздел: Невероятное  
0

Неизвестный зверь вырвал сердца у шести десятков гусей в Бразилии

Неизвестный зверь вырвал сердца у шести десятков гусей в Бразилии Животное также оставило аккуратные надрезы на шее и спине птиц.

В городе Куритиба, который находится в Бразилии, произошло нечто странное: фермер Сидней дос Сантос во время утреннего обхода своего хозяйства заметил шестьдесят трупов гусей и уток. У всех птиц неизвестный зверь аккуратно вырвал сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На грудке у пернатых была дырка. Кроме того, хозяин заметил странные надрезы в области шеи и спины: они были сделаны с хирургической точностью.

Фермер даже не догадывается, кто мог поиздеваться над гусями и утками. Время от времени убивают птиц собаки, но при этом они не кидают добычу и не делают отверстия в тушках. Более того, собаки нападают на двух-трех уток, а не на шесть десятков.

В Бразилии нечто убило шестьдесят уток и гусей, аккуратно вынув сердце

Отдельно стоит отметить, что дос Сантос и соседи не слышали крика домашних животных ночью. Обычно птицы поднимают невыносимый шум. Зверь, скорее всего, был бесшумным и быстрым. После нападения на пол не упала ни одна капля крови.

Читайте также: Знаменитую Чупакабру обнаружили в России

Ранее подобные нападения происходили в США, Мексике, Индии и других государствах. Правда, тогда хищник нападал на овец и коз (у животных отсутствовали языки, уши и вымя).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бразилия, Чупакабра

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     493
     0

Похожие новости по теме

Ученые ошарашены поведением диких уток Ученые ошарашены поведением диких уток

Ученый Сильвиу Петрован открыл новый секрет о диких утках.

Ученые обнаружили останки неизвестного вида птиц Ученые обнаружили останки неизвестного вида птиц

Птица выглядела как нечто среднее между чайкой и бакланом.

В водах Антарктиды найден неизвестный зверь В водах Антарктиды найден неизвестный зверь

Украинские биологи нашли неизвестное животное в Антарктиде.

В Челябинской области на домашних животных нападает жуткий зверь с огромными когтями В Челябинской области на домашних животных нападает жуткий зверь с огромными когтями

Чубакабру заметили селяне одного из регионов России.

В Одесской области мужчина вилами убил чупакабру В Одесской области мужчина вилами убил чупакабру

На протяжении двух недель в центре города Измаила, Одесская область, неизвестное существо совершало набеги на хозяйские дворы местных жителей. Что примечательно, то шеи у птиц были аккуратно перерезаны, складывалось впечатление, что это сделали ножом, а возле хвоста находились точки от укусов. Такие же признаки и у кроликов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх