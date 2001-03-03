Неизвестный зверь вырвал сердца у шести десятков гусей в Бразилии

Похожие новости по теме

На протяжении двух недель в центре города Измаила, Одесская область, неизвестное существо совершало набеги на хозяйские дворы местных жителей. Что примечательно, то шеи у птиц были аккуратно перерезаны, складывалось впечатление, что это сделали ножом, а возле хвоста находились точки от укусов. Такие же признаки и у кроликов.