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Неизвестный зверь вырвал сердца у шести десятков гусей в Бразилии
Животное также оставило аккуратные надрезы на шее и спине птиц.
В городе Куритиба, который находится в Бразилии, произошло нечто странное: фермер Сидней дос Сантос во время утреннего обхода своего хозяйства заметил шестьдесят трупов гусей и уток. У всех птиц неизвестный зверь аккуратно вырвал сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На грудке у пернатых была дырка. Кроме того, хозяин заметил странные надрезы в области шеи и спины: они были сделаны с хирургической точностью.
Фермер даже не догадывается, кто мог поиздеваться над гусями и утками. Время от времени убивают птиц собаки, но при этом они не кидают добычу и не делают отверстия в тушках. Более того, собаки нападают на двух-трех уток, а не на шесть десятков.
В Бразилии нечто убило шестьдесят уток и гусей, аккуратно вынув сердце
Отдельно стоит отметить, что дос Сантос и соседи не слышали крика домашних животных ночью. Обычно птицы поднимают невыносимый шум. Зверь, скорее всего, был бесшумным и быстрым. После нападения на пол не упала ни одна капля крови.
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Ранее подобные нападения происходили в США, Мексике, Индии и других государствах. Правда, тогда хищник нападал на овец и коз (у животных отсутствовали языки, уши и вымя).
В городе Куритиба, который находится в Бразилии, произошло нечто странное: фермер Сидней дос Сантос во время утреннего обхода своего хозяйства заметил шестьдесят трупов гусей и уток. У всех птиц неизвестный зверь аккуратно вырвал сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На грудке у пернатых была дырка. Кроме того, хозяин заметил странные надрезы в области шеи и спины: они были сделаны с хирургической точностью.
Фермер даже не догадывается, кто мог поиздеваться над гусями и утками. Время от времени убивают птиц собаки, но при этом они не кидают добычу и не делают отверстия в тушках. Более того, собаки нападают на двух-трех уток, а не на шесть десятков.
В Бразилии нечто убило шестьдесят уток и гусей, аккуратно вынув сердце
Отдельно стоит отметить, что дос Сантос и соседи не слышали крика домашних животных ночью. Обычно птицы поднимают невыносимый шум. Зверь, скорее всего, был бесшумным и быстрым. После нападения на пол не упала ни одна капля крови.
Читайте также: Знаменитую Чупакабру обнаружили в России
Ранее подобные нападения происходили в США, Мексике, Индии и других государствах. Правда, тогда хищник нападал на овец и коз (у животных отсутствовали языки, уши и вымя).
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