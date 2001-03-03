» » В США нашли жабу, которая продолжает жить без головы
Раздел: Невероятное  
0

В США нашли жабу, которая продолжает жить без головы

В США нашли жабу, которая продолжает жить без головы Странное земноводное сняли на видео.

Аспирантка Джил Флеминг, которая работает в университете Массачусетса, в лесу Коннектикута заметила странное создание: жабу без головы. Сразу стоит отметить, что существо двигалось. Женщина засняла жабу на видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Пост привлек достаточно внимания как обычных людей, так и журналистов. На видео видно, как живая жаба имеет вместо головы какой-то обрубок, где есть небольшое отверстие, видимо, раньше то был рот.

Пользователи сети предположили, что голова была съедена крысами или личинками. Последние, кстати, могут питаться исключительно плотью. К таким паразита принадлежат личинки мух: насекомые могут откладывать свои яйца прямо на теле жаб и других созданий.

Читайте также: Местные жители озадачены резким исчезновением воды из двух рек в США

Флеминг тоже уверена, что жаба родилась здоровой (никакой мутации не было). Скорее всего, голову просто съели. Примечательно, что земноводное выжило без части мозга. Впрочем, такая “живучесть” животных давно известна ученым.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: жаба, США

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:53 » Автор: Евгений Шевченко
     556
     0

Похожие новости по теме

В США обнаружили жабу без головы В США обнаружили жабу без головы

Пока не известно, отпустили ли жабу.

Сразу два очевидца сняли на видео загадочные небесные огни в США Сразу два очевидца сняли на видео загадочные небесные огни в США

Объекты появились в небе над штатом Милуоки.

Местные жители озадачены резким исчезновением воды из двух рек в США Местные жители озадачены резким исчезновением воды из двух рек в США

Реки в Северной Каролине пересохли за одну ночь.

На Тайване обнаружили странное существо На Тайване обнаружили странное существо

Неподалеку от тайваньского города Синьчжу обнаружили странное существо, похожее на пришельца.

55-летний британец обнаружил у себя на кухне странное гнездо 55-летний британец обнаружил у себя на кухне странное гнездо

Форма головы найденного скелета может свидетельствовать о мутации животного.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх