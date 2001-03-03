В США нашли жабу, которая продолжает жить без головы

Странное земноводное сняли на видео.



Аспирантка Джил Флеминг, которая работает в университете Массачусетса, в лесу Коннектикута заметила странное создание: жабу без головы. Сразу стоит отметить, что существо двигалось. Женщина засняла жабу на видео, сообщает



Пост привлек достаточно внимания как обычных людей, так и журналистов. На видео видно, как живая жаба имеет вместо головы какой-то обрубок, где есть небольшое отверстие, видимо, раньше то был рот.



Пользователи сети предположили, что голова была съедена крысами или личинками. Последние, кстати, могут питаться исключительно плотью. К таким паразита принадлежат личинки мух: насекомые могут откладывать свои яйца прямо на теле жаб и других созданий.



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Флеминг тоже уверена, что жаба родилась здоровой (никакой мутации не было). Скорее всего, голову просто съели. Примечательно, что земноводное выжило без части мозга. Впрочем, такая “живучесть” животных давно известна ученым.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Аспирантка Джил Флеминг, которая работает в университете Массачусетса, в лесу Коннектикута заметила странное создание: жабу без головы. Сразу стоит отметить, что существо двигалось. Женщина засняла жабу на видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Пост привлек достаточно внимания как обычных людей, так и журналистов. На видео видно, как живая жаба имеет вместо головы какой-то обрубок, где есть небольшое отверстие, видимо, раньше то был рот.Пользователи сети предположили, что голова была съедена крысами или личинками. Последние, кстати, могут питаться исключительно плотью. К таким паразита принадлежат личинки мух: насекомые могут откладывать свои яйца прямо на теле жаб и других созданий.Флеминг тоже уверена, что жаба родилась здоровой (никакой мутации не было). Скорее всего, голову просто съели. Примечательно, что земноводное выжило без части мозга. Впрочем, такая “живучесть” животных давно известна ученым.



