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Известная британка сфотографировала призрака в своем доме
Кэти Прайс опубликовала фотографию странного явления в социальной сети.
Британская певица, фотомодель и телеведущая Кэти Прайс уже продолжительное время увлекается спиритизмом и сверхъестественными явлениями. 39-летняя знаменитость убеждена, что ее дом в Суссексе населен многочисленными выходцами с того света Esoreiter.
Чтобы доказать это своим поклонникам, женщина вызывает в свое жилище медиумов, проводит ритуалы со спиритической доской и просто расхаживает по дому в ночное время, фотографируя зеркала и темные углы.
К удивлению самой англичанки, несколько ночей назад ей, предположительно, удалось запечатлеть одного паранормального сожителя на снимке.
Представленный ниже кадр, по словам Кэти, демонстрирует зловещее бледное лицо в темноте ее коридора. Прайс уверена, что оно похоже на голый череп. Британка даже предполагает, что эта пугающая сущность может являться настоящим демоном из преисподней. Таинственная фотография, опубликованная звездой в «Инстаграме», вызвала жаркое обсуждение среди ее поклонников.
Подавляющее большинство комментаторов чистосердечно поверили в то, что певица поймала в объектив камеры мобильного телефона нечто сверхъестественное, что ютится в ее особняке. Вот что написала своим фанатам Прайс:
"О боже мой, я шокирована, что мне удалось запечатлеть это на камеру! Я вижу здесь так много призрачных фигур и лиц, но прежде они никогда не попадали на снимки. Мне совсем не страшно, скорее хочется узнать побольше об этих сущностях. Что они здесь делают? Почему сосуществуют с моей семьей? Может, они считают, что это их дом?" - написала знаменитость.
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"Особняк очень старый и имеет память о множестве произошедших здесь событий. Пока мы не приобрели его, он был более двух лет выставлен на продажу, и никто, кроме нас, не захотел его покупать. Правда, один экстрасенс, к которому мы обратились за помощью, посчитал, что духов притягивает моя аура, то есть всему виной моя энергетика, а не этот дом" - добавила певица.
Британская певица, фотомодель и телеведущая Кэти Прайс уже продолжительное время увлекается спиритизмом и сверхъестественными явлениями. 39-летняя знаменитость убеждена, что ее дом в Суссексе населен многочисленными выходцами с того света Esoreiter.
Чтобы доказать это своим поклонникам, женщина вызывает в свое жилище медиумов, проводит ритуалы со спиритической доской и просто расхаживает по дому в ночное время, фотографируя зеркала и темные углы.
К удивлению самой англичанки, несколько ночей назад ей, предположительно, удалось запечатлеть одного паранормального сожителя на снимке.
Представленный ниже кадр, по словам Кэти, демонстрирует зловещее бледное лицо в темноте ее коридора. Прайс уверена, что оно похоже на голый череп. Британка даже предполагает, что эта пугающая сущность может являться настоящим демоном из преисподней. Таинственная фотография, опубликованная звездой в «Инстаграме», вызвала жаркое обсуждение среди ее поклонников.
Подавляющее большинство комментаторов чистосердечно поверили в то, что певица поймала в объектив камеры мобильного телефона нечто сверхъестественное, что ютится в ее особняке. Вот что написала своим фанатам Прайс:
"О боже мой, я шокирована, что мне удалось запечатлеть это на камеру! Я вижу здесь так много призрачных фигур и лиц, но прежде они никогда не попадали на снимки. Мне совсем не страшно, скорее хочется узнать побольше об этих сущностях. Что они здесь делают? Почему сосуществуют с моей семьей? Может, они считают, что это их дом?" - написала знаменитость.
Читайте также: В Африке зафиксировали аномальное ослабление магнитного поля
"Особняк очень старый и имеет память о множестве произошедших здесь событий. Пока мы не приобрели его, он был более двух лет выставлен на продажу, и никто, кроме нас, не захотел его покупать. Правда, один экстрасенс, к которому мы обратились за помощью, посчитал, что духов притягивает моя аура, то есть всему виной моя энергетика, а не этот дом" - добавила певица.
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