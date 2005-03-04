» » В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете
Раздел: Невероятное  
0

В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете

В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете Женщина утверждает, что пятилетний мальчик никогда не участвовал в рекламных съёмках.

32-летняя домохозяйка Сара Джозеф, живущая в английском графстве Эссексе, оказалась глубоко поражена, когда отравилась несколько дней назад за продуктами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Прогуливаясь по местному супермаркету вместе с сестрой, женщина неожиданно заметила фотографию собственного 5-летнего сына Кайдена на рекламе мясной запеканки. Наша героиня не могла поверить своим глазам, и причин для шока у нее было больше, чем одна.

Во-первых, ее отпрыск никогда не снимался в какой-либо рекламе. Во-вторых, он также не снимался в стоковой фотографии, которую родители мальчика могли бы выложить для продажи в Интернет.

В-третьих, таинственный снимок изображает Кайдена сидящим в неизвестном доме и одетым в одежду, которой у него никогда не было. Как такое вообще возможно? Ситуация, на первый взгляд, достаточно абсурдная, но представьте себя на месте этой любящей матери. Она, конечно же, стала выяснять, в чем же причина такой мистики. Пока, правда, безрезультатно.

Читайте также: Уфолог разглядел странный сферический объект на снимках Google

В магазине Саре сообщили, что мальчик на рекламе товара наверняка просто очень похож на ее сына. Тем не менее, Джозеф на 100% убеждена, что это именно ее ребенок. По словам британки, на фото он даже вилку держит точно так же левой рукой, как привык делать это дома. Сейчас женщина намерена обратиться за разъяснениями к производителям запеканки. Вернувшись домой и поговорив с мужем и сыном, она подтвердила свои догадки о том, что Кайден никогда не участвовал в подобной фотографии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, реклама

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     1425
     0

Похожие новости по теме

Уфолог разглядел странный сферический объект на снимках Google Уфолог разглядел странный сферический объект на снимках Google

Эксперт уверен, что власти США скрывают информацию о подобных находках.

Пятьдесят врачей так и не поняли, чем болен этот мальчик Пятьдесят врачей так и не поняли, чем болен этот мальчик

В Индии живет ребенок, страдающий от загадочной болезни.

«Добрая» мамаша выгуливает сына на поводке «Добрая» мамаша выгуливает сына на поводке

Заботливая мать выгуливает своего сына на поводке, чтобы тот не убежал.

В Индии живет самый высокий в мире пятилетний мальчик В Индии живет самый высокий в мире пятилетний мальчик

Врачи не обнаружили у ребенка никаких отклонений.

Ужасающий феномен: Женщина слышит звуки бегущей крови и шевеления глазных яблок Ужасающий феномен: Женщина слышит звуки бегущей крови и шевеления глазных яблок

Представьте себе, что вы можете слышать все, что происходит в Вашем теле, как будто через стетоскоп. Ускорение Вашего сердцебиения. Кровь, бегущая по венам. Ваш мозг, вибрирующий в Вашем черепе. Даже движение Ваших глаз. Теперь представьте, что Вы не способны выключать эти звуки. Никогда. Это было ежедневной пыткой для


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх