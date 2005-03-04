Раздел: Невероятное
В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете
Женщина утверждает, что пятилетний мальчик никогда не участвовал в рекламных съёмках.
32-летняя домохозяйка Сара Джозеф, живущая в английском графстве Эссексе, оказалась глубоко поражена, когда отравилась несколько дней назад за продуктами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Прогуливаясь по местному супермаркету вместе с сестрой, женщина неожиданно заметила фотографию собственного 5-летнего сына Кайдена на рекламе мясной запеканки. Наша героиня не могла поверить своим глазам, и причин для шока у нее было больше, чем одна.
Во-первых, ее отпрыск никогда не снимался в какой-либо рекламе. Во-вторых, он также не снимался в стоковой фотографии, которую родители мальчика могли бы выложить для продажи в Интернет.
В-третьих, таинственный снимок изображает Кайдена сидящим в неизвестном доме и одетым в одежду, которой у него никогда не было. Как такое вообще возможно? Ситуация, на первый взгляд, достаточно абсурдная, но представьте себя на месте этой любящей матери. Она, конечно же, стала выяснять, в чем же причина такой мистики. Пока, правда, безрезультатно.
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В магазине Саре сообщили, что мальчик на рекламе товара наверняка просто очень похож на ее сына. Тем не менее, Джозеф на 100% убеждена, что это именно ее ребенок. По словам британки, на фото он даже вилку держит точно так же левой рукой, как привык делать это дома. Сейчас женщина намерена обратиться за разъяснениями к производителям запеканки. Вернувшись домой и поговорив с мужем и сыном, она подтвердила свои догадки о том, что Кайден никогда не участвовал в подобной фотографии.
32-летняя домохозяйка Сара Джозеф, живущая в английском графстве Эссексе, оказалась глубоко поражена, когда отравилась несколько дней назад за продуктами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Прогуливаясь по местному супермаркету вместе с сестрой, женщина неожиданно заметила фотографию собственного 5-летнего сына Кайдена на рекламе мясной запеканки. Наша героиня не могла поверить своим глазам, и причин для шока у нее было больше, чем одна.
Во-первых, ее отпрыск никогда не снимался в какой-либо рекламе. Во-вторых, он также не снимался в стоковой фотографии, которую родители мальчика могли бы выложить для продажи в Интернет.
В-третьих, таинственный снимок изображает Кайдена сидящим в неизвестном доме и одетым в одежду, которой у него никогда не было. Как такое вообще возможно? Ситуация, на первый взгляд, достаточно абсурдная, но представьте себя на месте этой любящей матери. Она, конечно же, стала выяснять, в чем же причина такой мистики. Пока, правда, безрезультатно.
Читайте также: Уфолог разглядел странный сферический объект на снимках Google
В магазине Саре сообщили, что мальчик на рекламе товара наверняка просто очень похож на ее сына. Тем не менее, Джозеф на 100% убеждена, что это именно ее ребенок. По словам британки, на фото он даже вилку держит точно так же левой рукой, как привык делать это дома. Сейчас женщина намерена обратиться за разъяснениями к производителям запеканки. Вернувшись домой и поговорив с мужем и сыном, она подтвердила свои догадки о том, что Кайден никогда не участвовал в подобной фотографии.
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