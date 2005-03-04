В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете

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Представьте себе, что вы можете слышать все, что происходит в Вашем теле, как будто через стетоскоп. Ускорение Вашего сердцебиения. Кровь, бегущая по венам. Ваш мозг, вибрирующий в Вашем черепе. Даже движение Ваших глаз. Теперь представьте, что Вы не способны выключать эти звуки. Никогда. Это было ежедневной пыткой для