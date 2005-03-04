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Археологи опровергли популярный миф об открытии Америки

Археологи опровергли популярный миф об открытии АмерикиУченые уже начали раскопки и нашли первые реальные доказательства проживания викингов в Канаде.

Археологи нашли подтверждение, что викинги открыли Америку первыми. Ученые из Канады утверждают, что легендарный поселок Хоп находился в заливе Мирамиши.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Ученые полагают, что нашли легендарное поселение викингов Хоп - на месте современного городка Нью-Брансуик в восточной части Канады.

Бирджитта Уоллес — канадский археолог, которая потратила большую часть своей жизни на поиски следов воинственных викингов в Северной Америке — недавно предоставила доказательства их раннего присутствия на континенте.

Согласно устным скандинавским сказаниям, викинги основали Hóp около 1000 лет назад, задолго до того, как Христофор Колумб открыл Америку. По легенде это место изобиловало виноградом, реки — лососем, а лодки можно было обить шкурами местных животных. Единственное место, которое отвечает всем этим условиям — залив Мирамиши у Нью-Брансуика. Гипотезу подтверждает также тот факт, что многие артефакты, обнаруженные при раскопках поселений викингов, сделаны из древесины, родиной которой является Нью-Брансуик.

К сожалению, более основательных доказательств своей гипотезы археолог пока представить не смогла. Поселение Хоп было временным, снимаясь с места, викинги забрали инструменты, оружие и тела своих мертвых.

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Уоллес пообещала, что продолжит раскопки в этом районе, чтобы представить неопровержимое подтверждение того факта, что на месте Нью-Брансуика когда-то существовало потерянный городок северного воинственного народа.

Скандинавы умели добывать железную руду. Археологи уже обнаружили около 13 килограммов шлака в очаге, который, по их словам, использовался для обжига железной руды.
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 Теги: Ученые, Археологи

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Сегодня, 18:43 » Автор: Едгар Букмирза
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