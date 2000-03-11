Раздел: Невероятное
Стивен Хокинг назвал дату вымирания человечества
Известнейший учёный поделился пугающим прогнозом в Китае.
Известный физик Стивен Хокинг заявил, что не может представить сценария дальнейшего развития людей. Есть вероятность, что скоро население планеты составит 0 человек. Это случится приблизительно к 2600 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пугающую мысль ученый выдвинул на саммите Tankent WE, который прошел в Пекине. Если рождаемость будет и дальше расти, то уже скоро человечеству потребуется больше электроэнергии и топлива. В итоге Земля будет напоминать некий “огненный шар”.
Физик видит единственный выход из ситуации – поиск планет, пригодных для обитания, либо создание требуемых условий на соседних небесных телах. Хокинг призывает инвесторов вложить средства в проект Breakthrough Starshot, суть которого – колонизация других планет.
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Уже в ближайшее время будет организован полет к Альфа Центавре – звезде соседней Солнечной системы. Там, по убеждению физика, должны быть небесные тела, схожие с Землей. Полет займет около 20-ти лет.
Известный физик Стивен Хокинг заявил, что не может представить сценария дальнейшего развития людей. Есть вероятность, что скоро население планеты составит 0 человек. Это случится приблизительно к 2600 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пугающую мысль ученый выдвинул на саммите Tankent WE, который прошел в Пекине. Если рождаемость будет и дальше расти, то уже скоро человечеству потребуется больше электроэнергии и топлива. В итоге Земля будет напоминать некий “огненный шар”.
Физик видит единственный выход из ситуации – поиск планет, пригодных для обитания, либо создание требуемых условий на соседних небесных телах. Хокинг призывает инвесторов вложить средства в проект Breakthrough Starshot, суть которого – колонизация других планет.
Читайте также: В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете
Уже в ближайшее время будет организован полет к Альфа Центавре – звезде соседней Солнечной системы. Там, по убеждению физика, должны быть небесные тела, схожие с Землей. Полет займет около 20-ти лет.
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