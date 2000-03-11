» » Стивен Хокинг назвал дату вымирания человечества
Раздел: Невероятное  
0

Стивен Хокинг назвал дату вымирания человечества

Стивен Хокинг назвал дату вымирания человечества Известнейший учёный поделился пугающим прогнозом в Китае.

Известный физик Стивен Хокинг заявил, что не может представить сценария дальнейшего развития людей. Есть вероятность, что скоро население планеты составит 0 человек. Это случится приблизительно к 2600 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Пугающую мысль ученый выдвинул на саммите Tankent WE, который прошел в Пекине. Если рождаемость будет и дальше расти, то уже скоро человечеству потребуется больше электроэнергии и топлива. В итоге Земля будет напоминать некий “огненный шар”.

Физик видит единственный выход из ситуации – поиск планет, пригодных для обитания, либо создание требуемых условий на соседних небесных телах. Хокинг призывает инвесторов вложить средства в проект Breakthrough Starshot, суть которого – колонизация других планет.

Читайте также: В Британии мать пытается понять, как ее сын оказался на рекламном буклете

Уже в ближайшее время будет организован полет к Альфа Центавре – звезде соседней Солнечной системы. Там, по убеждению физика, должны быть небесные тела, схожие с Землей. Полет займет около 20-ти лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Стивен Хокинг, конец света

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     254
     0

Похожие новости по теме

Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества

По мнению британского физика, это произойдет уже к 2600 году.

Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

Хокинг утверждает, что миграция позволит избежать перенаселения планеты.

Хокинг призвал людей покинуть Землю в ближайшие 100 лет Хокинг призвал людей покинуть Землю в ближайшие 100 лет

Физик-теоретик Хокинг полагает, что человечеству придется научится жить за пределами Земли, чтобы избежать вымирания вида.

Стивен Хокинг предсказал, от чего погибнет человечество Стивен Хокинг предсказал, от чего погибнет человечество

Стивен Хокинг предсказал смерть человечества от искусственного интеллекта

Хокинг предупредил человечество о неминуемой техногенной катастрофе Хокинг предупредил человечество о неминуемой техногенной катастрофе

Спасение человечества Хокинг видит в переселении с Земли.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх