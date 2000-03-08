Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили на Земле "космический" лед
Суперплотная форма льда имеет обычно внеземное происхождение и создается лишь в лабораторных условиях
Ученые из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII. Исследование опубликовано в журнале Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются лишь в лабораторных условиях.
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Как отмечается, алмаз был обнаружен в образцах, извлеченных из мантии Земли. После того, как ученые проанализировали данный камень, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.
Ученые из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII. Исследование опубликовано в журнале Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются лишь в лабораторных условиях.
Читайте также: "Гигантская глобула": рядом с Землей обнаружили неизвестный космический объект
Как отмечается, алмаз был обнаружен в образцах, извлеченных из мантии Земли. После того, как ученые проанализировали данный камень, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.
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