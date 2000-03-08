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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили на Земле "космический" лед

Ученые обнаружили на Земле "космический" лед Суперплотная форма льда имеет обычно внеземное происхождение и создается лишь в лабораторных условиях

Ученые из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII. Исследование опубликовано в журнале Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются лишь в лабораторных условиях.

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Как отмечается, алмаз был обнаружен в образцах, извлеченных из мантии Земли. После того, как ученые проанализировали данный камень, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.
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 Теги: Земля, лед

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Сегодня, 09:53 » Автор: Татьяна Ларина
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