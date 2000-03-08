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Ученые рассказали, что спасет мир от пластика и мусора
Проблема пластика в океане волнует многих ученых.
Новое исследование показало, что крошечный зоопланктон способен переваривать микроскопические волокна пластика (размером менее пяти миллиметров), прежде чем вывести их обратно в окружающую среду в еще меньшей форме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Автор исследования Аманда Доусон (Amanda Dawson) обнаружила это явление, работая над проектом, с микрошариками — полиэтиленовый пластик, который часто используется в косметических средствах, таких как скрабы для лица, — чтобы проверить их токсичное влияние в специальном аквариуме с крилем.
«Мы поняли, что криль действительно разрушает пластик, это было потрясающе, — сказала исследовательница из Университета Гриффит в Австралии. – Пока трудно сказать каковы будут последствия, но в теории, пластмассы в океане уже деградируют и становятся более хрупкими, крилю будет с ними еще легче справиться».
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Проблема загрязнения пластиком широко распространена и ситуация быстро ухудшается. Ежегодно более восьми миллионов тонн попадают в океан, нанося колоссальный ущерб морским экосистемам и убивая примерно один миллион морских птиц, сто тысяч морских млекопитающих и неописуемое количество рыб.
Новое исследование показало, что крошечный зоопланктон способен переваривать микроскопические волокна пластика (размером менее пяти миллиметров), прежде чем вывести их обратно в окружающую среду в еще меньшей форме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Автор исследования Аманда Доусон (Amanda Dawson) обнаружила это явление, работая над проектом, с микрошариками — полиэтиленовый пластик, который часто используется в косметических средствах, таких как скрабы для лица, — чтобы проверить их токсичное влияние в специальном аквариуме с крилем.
«Мы поняли, что криль действительно разрушает пластик, это было потрясающе, — сказала исследовательница из Университета Гриффит в Австралии. – Пока трудно сказать каковы будут последствия, но в теории, пластмассы в океане уже деградируют и становятся более хрупкими, крилю будет с ними еще легче справиться».
Читайте также: Ученые рассказали, как избавиться от мусора на улице
Проблема загрязнения пластиком широко распространена и ситуация быстро ухудшается. Ежегодно более восьми миллионов тонн попадают в океан, нанося колоссальный ущерб морским экосистемам и убивая примерно один миллион морских птиц, сто тысяч морских млекопитающих и неописуемое количество рыб.
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