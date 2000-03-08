Раздел: Невероятное
В США нашли уникальный алмаз с инопланетным льдом внутри
Лёд-VII отличается высокой плотностью и ранее не встречался на Земле.
Специалисты из университета Невады, находящегося в Соединенных Штатах, добыли интересный алмаз, внутри которого нашли уникальную форму льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты нашли лёд-VII, отличающийся особой плотностью. Как правило, суперплотные кристаллы воды имеются только на других планетах. Лёд обладает кубической молекулярной формой, которую на нашей планете можно воссоздать только в лабораториях.
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Уникальные кристаллы извлекли из камня, добытого из мантии планеты. Специалисты исследовали алмаз под специальным прибором, чтобы посмотреть содержание СО2, а выявили внеземной лед-VII. Это единственный случай, когда нашли редкое вещество в земных условиях.
Специалисты из университета Невады, находящегося в Соединенных Штатах, добыли интересный алмаз, внутри которого нашли уникальную форму льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты нашли лёд-VII, отличающийся особой плотностью. Как правило, суперплотные кристаллы воды имеются только на других планетах. Лёд обладает кубической молекулярной формой, которую на нашей планете можно воссоздать только в лабораториях.
Читайте также: Стивен Хокинг назвал дату вымирания человечества
Уникальные кристаллы извлекли из камня, добытого из мантии планеты. Специалисты исследовали алмаз под специальным прибором, чтобы посмотреть содержание СО2, а выявили внеземной лед-VII. Это единственный случай, когда нашли редкое вещество в земных условиях.
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