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Раздел: Невероятное  
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В США нашли уникальный алмаз с инопланетным льдом внутри

В США нашли уникальный алмаз с инопланетным льдом внутри Лёд-VII отличается высокой плотностью и ранее не встречался на Земле.

Специалисты из университета Невады, находящегося в Соединенных Штатах, добыли интересный алмаз, внутри которого нашли уникальную форму льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Эксперты нашли лёд-VII, отличающийся особой плотностью. Как правило, суперплотные кристаллы воды имеются только на других планетах. Лёд обладает кубической молекулярной формой, которую на нашей планете можно воссоздать только в лабораториях.

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Уникальные кристаллы извлекли из камня, добытого из мантии планеты. Специалисты исследовали алмаз под специальным прибором, чтобы посмотреть содержание СО2, а выявили внеземной лед-VII. Это единственный случай, когда нашли редкое вещество в земных условиях.
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 Теги: алмаз, лёд

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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