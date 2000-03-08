Раздел: Невероятное
Ученые выявили необратимые изменения ДНК людей в космосе
Неожиданное открытие сделали при наблюдении за астронавтами.
Либо космическое пространство еще страннее чем мы думали, либо в НАСА начитались комиксов про "Фантастическую четверку" (в которых четыре астронавта заполучили сверхспособности после воздействия "комической энергии"), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Так или иначе, согласно опубликованному в феврале 2018 года заявлению от NASA, пребывание в космосе может навсегда изменить вашу ДНК. Изменение ДНК подтвердил эксперимент с идентичными близнецами-астронавтами Скоттом и Марком Келли, за которыми тщательно наблюдали в течении целого года после того как 2 марта 2016 года Скотт Келли вернулся после почти годового пребывания на международной космической станции.
Исследование близнецов было частью большой программы "Project Human Research" по изучению влияния космического пространства на организм человека. Исследование проводится в рамках подготовки возможного полета группы колонистов на Марс в будущем, во время которого люди будут длительное время находиться в космическом пространстве в корабле на пути к красной планете.
54-летние идентичные близнецы Келли как и все идентичные близнецы имеют совершенно одинаковую ДНК, что делает их идеальными кандидатами для эксперимента. Тем более что идентичные близнецы среди астронавтов встречаются еще реже, чем среди представителей других профессий.
Скотт Келли провел в космосе 340 суток без перерыва, в то время как его брат Марк имел четыре, но краткосрочных полета (в общей сложности всего 54 дня). Во время исследования и наблюдения за братьями учитывались любые изменения во внешнем виде и в работе внутренних органов и то, что выяснилось в итоге, выглядит довольно странным.
Хотя многие физические изменения Скотта Келли (как например рост) пришли в норму после годового пребывания на Земле, у него обнаружили постоянные изменения в ДНК. Оказалось, что около 7% ДНК Скотта Келли были изменены на постоянной основе. На основе этого в NASA сделали вывод, что существует некий "космический ген", который активируется/изменяется лишь после попадания человека в условия нахождения в космосе, что и привело к изменению ДНК Скотта Келли.
В числе этих 7% генов, которые подверглись изменению, оказались гены, связанные с иммунной системой, формированием костной ткани, гипоксией (кислородное голодание) и гиперкапнией (избыточное количество CO2 в крови). Причем не указано, положительными ли оказались изменения или они привели к ухудшению здоровья и самочувствия Скота Келли. Скотт Келли на МКС Были и другие изменения. Во время нахождения Скотта Келли на МКС, его кишечные бактерии изменялись, но пришли в норму когда он возвратился на землю.
И ученые не знают, что стало для этого причиной, различия в видах пищи, влияние окружающей среды или наличие неких излучений. Также ученые изучали умственные способности Скотта Келли и выяснили, что у него не было никаких изменений после попадания с Земли на МКС, но после возвращения с МКС было небольшое снижение уровня умственных способностей. Может быть это случилось из-за возвращения из спокойного и тихого пространства в шумный и напряженный современный город.
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Сам Скотт Келли признается, что про то, что у него на 7% изменилась ДНК, он сам причитал в газете как любые обычные читатели и что для него все это кажется немного странным. Полные результаты исследования близнецов Келли будут опубликованы позже.
Либо космическое пространство еще страннее чем мы думали, либо в НАСА начитались комиксов про "Фантастическую четверку" (в которых четыре астронавта заполучили сверхспособности после воздействия "комической энергии"), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Так или иначе, согласно опубликованному в феврале 2018 года заявлению от NASA, пребывание в космосе может навсегда изменить вашу ДНК. Изменение ДНК подтвердил эксперимент с идентичными близнецами-астронавтами Скоттом и Марком Келли, за которыми тщательно наблюдали в течении целого года после того как 2 марта 2016 года Скотт Келли вернулся после почти годового пребывания на международной космической станции.
Исследование близнецов было частью большой программы "Project Human Research" по изучению влияния космического пространства на организм человека. Исследование проводится в рамках подготовки возможного полета группы колонистов на Марс в будущем, во время которого люди будут длительное время находиться в космическом пространстве в корабле на пути к красной планете.
54-летние идентичные близнецы Келли как и все идентичные близнецы имеют совершенно одинаковую ДНК, что делает их идеальными кандидатами для эксперимента. Тем более что идентичные близнецы среди астронавтов встречаются еще реже, чем среди представителей других профессий.
Скотт Келли провел в космосе 340 суток без перерыва, в то время как его брат Марк имел четыре, но краткосрочных полета (в общей сложности всего 54 дня). Во время исследования и наблюдения за братьями учитывались любые изменения во внешнем виде и в работе внутренних органов и то, что выяснилось в итоге, выглядит довольно странным.
Хотя многие физические изменения Скотта Келли (как например рост) пришли в норму после годового пребывания на Земле, у него обнаружили постоянные изменения в ДНК. Оказалось, что около 7% ДНК Скотта Келли были изменены на постоянной основе. На основе этого в NASA сделали вывод, что существует некий "космический ген", который активируется/изменяется лишь после попадания человека в условия нахождения в космосе, что и привело к изменению ДНК Скотта Келли.
В числе этих 7% генов, которые подверглись изменению, оказались гены, связанные с иммунной системой, формированием костной ткани, гипоксией (кислородное голодание) и гиперкапнией (избыточное количество CO2 в крови). Причем не указано, положительными ли оказались изменения или они привели к ухудшению здоровья и самочувствия Скота Келли. Скотт Келли на МКС Были и другие изменения. Во время нахождения Скотта Келли на МКС, его кишечные бактерии изменялись, но пришли в норму когда он возвратился на землю.
И ученые не знают, что стало для этого причиной, различия в видах пищи, влияние окружающей среды или наличие неких излучений. Также ученые изучали умственные способности Скотта Келли и выяснили, что у него не было никаких изменений после попадания с Земли на МКС, но после возвращения с МКС было небольшое снижение уровня умственных способностей. Может быть это случилось из-за возвращения из спокойного и тихого пространства в шумный и напряженный современный город.
Читайте также: В США нашли уникальный алмаз с инопланетным льдом внутри
Сам Скотт Келли признается, что про то, что у него на 7% изменилась ДНК, он сам причитал в газете как любые обычные читатели и что для него все это кажется немного странным. Полные результаты исследования близнецов Келли будут опубликованы позже.
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