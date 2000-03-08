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В США подозревают, что Уолт Дисней был заморожен в криокамере
Официальная версия смерти мультипликатора - рак лёгких.
Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о художнике-мультипликаторе Уолте Диснее – основателе целой мультимедийной империи “The Walt Disney Company”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Уолта Элайаса Диснея одолел 15.09.1966 года рак легких. Это официальная теория его смерти, однако, в узких кругах ходит легенда, что мультипликатора заморозили с целью дальнейшего оживления, сообщает портал Your News Wire.
Идею заморозки людей ученые вынашивают еще с XIX века. Тогда эксперименты ставили над животными, но те, к сожалению, не выживали. Эксперты решили изучить некоторых земноводных, которые способны впадать в анабиоз. К таким существам относятся некоторые лягушки, ящерицы, рыбы и змеи.
Если ученым удастся определить, какое вещество в теле земноводных не дает воде превращаться в кристаллы льда и тем самым повреждать ткани, то человечество на шаг приблизится к вечной жизни.
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Первого человека, Джеймса Бедфорда, заморозили через месяц после смерти Диснея. Может человек, над которым провели эксперимент, и есть мультипликатор? Тем более, известно, что Уолт очень боялся смерти.
Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о художнике-мультипликаторе Уолте Диснее – основателе целой мультимедийной империи “The Walt Disney Company”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Уолта Элайаса Диснея одолел 15.09.1966 года рак легких. Это официальная теория его смерти, однако, в узких кругах ходит легенда, что мультипликатора заморозили с целью дальнейшего оживления, сообщает портал Your News Wire.
Идею заморозки людей ученые вынашивают еще с XIX века. Тогда эксперименты ставили над животными, но те, к сожалению, не выживали. Эксперты решили изучить некоторых земноводных, которые способны впадать в анабиоз. К таким существам относятся некоторые лягушки, ящерицы, рыбы и змеи.
Если ученым удастся определить, какое вещество в теле земноводных не дает воде превращаться в кристаллы льда и тем самым повреждать ткани, то человечество на шаг приблизится к вечной жизни.
Читайте также: Ученые выявили необратимые изменения ДНК людей в космосе
Первого человека, Джеймса Бедфорда, заморозили через месяц после смерти Диснея. Может человек, над которым провели эксперимент, и есть мультипликатор? Тем более, известно, что Уолт очень боялся смерти.
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