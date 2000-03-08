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Раздел: Невероятное  
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Идеальное убежище: Илон Маск рассказал, где можно спрятаться от Третьей мировой войны

Идеальное убежище: Илон Маск рассказал, где можно спрятаться от Третьей мировой войныМаск очень вдохновлен своими проектами.

Основатель компании Space X Маск убежден, что крайне важно, чтобы люди смогли высадиться на Красную планету во время следующей «вероятной» мировой войны, а конечной целью является колонизация Марса. Об этом он заявил на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас, передает ВВС.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.

По мнению Маска, колония на Марсе чрезвычайно важна для выживания человечества. Он считает, что переселение на Красную планету может уменьшить возможность длительных «темных времен», если ядерная война уничтожит жизнь на Земле.

«Я думаю, вряд ли у нас никогда не будет мировой войны снова», - сказал он.

Также бизнесмен из Кремниевой долины высказал свое видение, как общество должно функционировать на Красной планете, чтобы быть успешным.

«Я думаю, лучше было бы, если бы формой правления на Марсе была прямая демократия. Каждый голосует по каждому вопросу, и именно так это работает », - сказал он.

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Маск также в шутку отметил, что Марс потребует создания пиццерий, а однажды люди будут пить в марсианском баре.
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 Теги: Илон Маск, третья мировая война, Марс

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Сегодня, 20:41 » Автор: Едгар Букмирза
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