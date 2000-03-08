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Ученые наконец-то поняли, для чего построен Стоунхендж
Эксперты из "Английского наследия" опубликовали своё заключение.
Ранее разные конспирологи заявляли, что Стоунхендж возвели инопланетяне или другие создания. Ученые же уверены, что столь уникальная постройка была поводом объединения людей со всех уголков Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, на таинственном месте регулярно проводили веселья, люди имели возможность отдохнуть и познакомиться. К такому умозаключению пришли специалисты из “Английского наследия”.
Историк Сьюзен Грани заявила, что в настоящее время люди не привыкли прилагать усилия для создания чего-то нового, тогда как раньше, наоборот, все сходились с целью показать силу сообщества. Чем больше сил прилагали, тем больше мощи демонстрировали.
Теория в некотором роде объясняет момент, почему огромные каменные глыбы тащили за 225 километров от места постройки. “Голубые камни”, как известно, добывали в карьере Южного Уэльса. Их размер был меньше основных строительных “материалов”.
Читайте также: В США подозревают, что Уолт Дисней был заморожен в криокамере
Таким образом, пора забыть стереотип, что люди древности обходили стороной сложные пути реализации той или иной идеи.
Ранее разные конспирологи заявляли, что Стоунхендж возвели инопланетяне или другие создания. Ученые же уверены, что столь уникальная постройка была поводом объединения людей со всех уголков Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, на таинственном месте регулярно проводили веселья, люди имели возможность отдохнуть и познакомиться. К такому умозаключению пришли специалисты из “Английского наследия”.
Историк Сьюзен Грани заявила, что в настоящее время люди не привыкли прилагать усилия для создания чего-то нового, тогда как раньше, наоборот, все сходились с целью показать силу сообщества. Чем больше сил прилагали, тем больше мощи демонстрировали.
Теория в некотором роде объясняет момент, почему огромные каменные глыбы тащили за 225 километров от места постройки. “Голубые камни”, как известно, добывали в карьере Южного Уэльса. Их размер был меньше основных строительных “материалов”.
Читайте также: В США подозревают, что Уолт Дисней был заморожен в криокамере
Таким образом, пора забыть стереотип, что люди древности обходили стороной сложные пути реализации той или иной идеи.
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