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Работа Британки победила в конкурсе фотографий Лох-несского чудовища

Работа Британки победила в конкурсе фотографий Лох-несского чудовища Женщина получила две тысячи долларов в качестве приза.

Осенью 2017 года Ребекка Стюарт со своим мужем отдыхала в Шотландии, поблизости всемирно известного озера Лох-Несс. Тогда женщина смогла запечатлеть на камеру чудище, которое проплывало мимо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

И вот недавно Ребекка получила за снимок две тысячи долларов на конкурсе “Лучшая фотография лох-несского чудовища”. Супруги наблюдали над водой плавник громадных размеров в течение пяти минут. Снимок на обычный мобильный телефон с не самой лучшей камерой внесли в официальный реестр свидетельств о лох-несском существе.

Других участников и зрителей победа Реббеки, мягко говоря, шокировала. Фотография была смазанная, разглядеть там что-то оказалось практически не под силу. Гэри Кэмпбелл, работник компании, которая выплатила деньги, отметил, что победа женщины вполне заслуженная, так как снимок – один из самых убедительных.

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В 2017 году зарегистрировали 11 фотографий чудища из озера Лох-Несс. Это пока что рекорд 21 века.

Работа Британки победила в конкурсе фотографий Лох-несского чудовища
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 Теги: Несси, фотография

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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