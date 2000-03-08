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Слишком медленно: ученый объяснил, почему мы не успеем встретить инопланетян

Слишком медленно: ученый объяснил, почему мы не успеем встретить инопланетян

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Ученый объяснил отсутствие инопланетян самоубийством Человечество не встретило инопланетян, потому что последние, достигнув высокого уровня технологического развития, уничтожили себя.