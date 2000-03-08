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Раздел: Невероятное  
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Слишком медленно: ученый объяснил, почему мы не успеем встретить инопланетян

Слишком медленно: ученый объяснил, почему мы не успеем встретить инопланетянКосмос переполнен просьбами о помощи.

Ученые заявили о том, что даже если человечество сможет зафиксировать сигнал инопланетян, цивилизация, которая отправила его, может быть уже мертва к тому времени.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.

По словам главы группы исследователей Фрэнка Дрейка, цивилизации во Вселенной рождаются и погибают с постоянной скоростью. Когда цивилизация погибает, сигнал, который она отправила в космос, продолжает существовать, поэтому Млечный Путь может быть переполнен подобными сигналами.

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Если цивилизация существовала менее 100 тысяч лет (именно столько времени нужно свету, чтобы пересечь Млечный Путь), то шансы на то, что ее послание достигнет Земли еще при ее существовании, ничтожно малы, подчеркивают исследователи. Отмечается, что человечество транслирует собственные радиосигналы на протяжении примерно 80 лет, поэтому они смогли преодолеть менее 0,01% Млечного Пути.
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 Теги: инопланетяне, НЛО, ученые

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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