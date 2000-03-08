» » Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна
Раздел: Невероятное  
0

Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна

Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна Вокруг вулкана повышается сейсмическая активность.

В феврале 2018 год в районе Йеллоустонского вулкана произошло множество землетрясений, которые свидетельствовали о том, что под землей различные процессы набирают обороты. Уже в скором времени прорвёт гейзер Старый Служака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Геологическая служба Соединенных Штатов опубликовала статистику произошедших землетрясений. Так, за прошлый месяц сейсмическую активность датчики зафиксировали 569 раз. Сила самого сильного землетрясения равнялась 3.1 баллам по шкале Рихтера.

Подземные толчки в районе Йеллоустона с каждым разом всё больше усиливаются. Сейсмическая активность значительно отличается от стандартных показателей.

Читайте также: Китайская космическая станция с токсическими веществами упадет на Землю

Слова ученых удивили пользователей сети. Так, Джои Бруклин в Твиттер создал пост, в котором проинформировал подписчиков о том, что Йеллоустон опять грохочет. Нового извержения долго ждать не придется, сказал метеоролог Том Скиллинг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Йеллоустоун, предупреждение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     251
     0

Похожие новости по теме

Китайская космическая станция с токсическими веществами упадет на Землю Китайская космическая станция с токсическими веществами упадет на Землю

Место будущего падения объекта можно будет вычислить в конце марта.

Ученые озадачены: во время изучения Йеллоустоуна не обнаружено источников магмы Ученые озадачены: во время изучения Йеллоустоуна не обнаружено источников магмы

Сейсмологи же в свою очередь настроены на дальнейшие поиски, чтобы предугадать дальнейшие действия вулкана.

Извержения на Солнце влияют на Землю Извержения на Солнце влияют на Землю

Извержения на Солнце могут быть опасными для жителей Земли.

Ученые: извержение Йеллоустоуна могут вызвать средние землетрясения Ученые: извержение Йеллоустоуна могут вызвать средние землетрясения

Американские исследователи заявили о большой вероятности скорого извержения вулкана Йеллоустоуна. К извержению самого крупного вулкана на Земле может привести землетрясение в 5 баллов по шкале Рихтера.

Извержение Йеллоустона станет катастрофой - ученые Извержение Йеллоустона станет катастрофой - ученые

Лава уничтожит все живое в окрестностях вулкана.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх