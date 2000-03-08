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Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна
Вокруг вулкана повышается сейсмическая активность.
В феврале 2018 год в районе Йеллоустонского вулкана произошло множество землетрясений, которые свидетельствовали о том, что под землей различные процессы набирают обороты. Уже в скором времени прорвёт гейзер Старый Служака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Геологическая служба Соединенных Штатов опубликовала статистику произошедших землетрясений. Так, за прошлый месяц сейсмическую активность датчики зафиксировали 569 раз. Сила самого сильного землетрясения равнялась 3.1 баллам по шкале Рихтера.
Подземные толчки в районе Йеллоустона с каждым разом всё больше усиливаются. Сейсмическая активность значительно отличается от стандартных показателей.
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Слова ученых удивили пользователей сети. Так, Джои Бруклин в Твиттер создал пост, в котором проинформировал подписчиков о том, что Йеллоустон опять грохочет. Нового извержения долго ждать не придется, сказал метеоролог Том Скиллинг.
В феврале 2018 год в районе Йеллоустонского вулкана произошло множество землетрясений, которые свидетельствовали о том, что под землей различные процессы набирают обороты. Уже в скором времени прорвёт гейзер Старый Служака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Геологическая служба Соединенных Штатов опубликовала статистику произошедших землетрясений. Так, за прошлый месяц сейсмическую активность датчики зафиксировали 569 раз. Сила самого сильного землетрясения равнялась 3.1 баллам по шкале Рихтера.
Подземные толчки в районе Йеллоустона с каждым разом всё больше усиливаются. Сейсмическая активность значительно отличается от стандартных показателей.
Читайте также: Китайская космическая станция с токсическими веществами упадет на Землю
Слова ученых удивили пользователей сети. Так, Джои Бруклин в Твиттер создал пост, в котором проинформировал подписчиков о том, что Йеллоустон опять грохочет. Нового извержения долго ждать не придется, сказал метеоролог Том Скиллинг.
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