Пресс-конференция инопланетянина не состоялась в США из-за крушения вертолета

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Угроза супервулкана значительная, и специалисты предлагают начать работу по ее ликвидации уже сейчас

Далеко не уникальную, но не менее интересную находку удалось обнаружить Оскару Муносу, когда он искал объекты исторической важности в городе-призраке Ла Нория, что расположен на территории чилийской пустыни Атакама. Местные газеты сразу же распространили новость, что археолог нашел останки пришельца еще 19 октября 2003 года.