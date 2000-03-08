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Пресс-конференция инопланетянина не состоялась в США из-за крушения вертолета
Сообщается, что пришелец погиб при аварии летательного аппарата.
В прошлом году некоторым американским журналистам и деятелям в области политики и науки пришло странное оповещение, в котором всех приглашали на закрытую конференцию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мероприятие должен был вести прародитель человечества, другими словами – инопланетянин. Рассылка относительно конференции с несуществующего адреса электронной почты происходила еще в феврале 2017 года.
Согласно комментариям журналистов, на мероприятии должны были рассказать людям, кто они такие, кем созданы и для чего. К сожалению, мероприятию не дано было свершиться: частный вертолет, на котором летел тот самый прародитель, разбился в Нью-Йорке.
Как сообщает репортер известной газеты (разумеется, инкогнито) по некоторым данным, крушение было подстроено иллюминатами и некоторыми религиозными службами.
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Остался в живых только пилот вертолета, но он сбежал. Наверное, испугался возможного преследования. Полиция тайно расследует дело, но некоторые данные удалось выведать. Так, крушение было 100% подстроенным, а на борту определенно находился инопланетянин.
В прошлом году некоторым американским журналистам и деятелям в области политики и науки пришло странное оповещение, в котором всех приглашали на закрытую конференцию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мероприятие должен был вести прародитель человечества, другими словами – инопланетянин. Рассылка относительно конференции с несуществующего адреса электронной почты происходила еще в феврале 2017 года.
Согласно комментариям журналистов, на мероприятии должны были рассказать людям, кто они такие, кем созданы и для чего. К сожалению, мероприятию не дано было свершиться: частный вертолет, на котором летел тот самый прародитель, разбился в Нью-Йорке.
Как сообщает репортер известной газеты (разумеется, инкогнито) по некоторым данным, крушение было подстроено иллюминатами и некоторыми религиозными службами.
Читайте также: Ученые предупредили о серьезной опасности извержения Йеллоустоуна
Остался в живых только пилот вертолета, но он сбежал. Наверное, испугался возможного преследования. Полиция тайно расследует дело, но некоторые данные удалось выведать. Так, крушение было 100% подстроенным, а на борту определенно находился инопланетянин.
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