Раздел: Невероятное
Ученые обеспокоены резким прекращением активности на Солнце
Уже 37 дней подряд на звезде не появилось ни единого пятна.
Ученые отметили, что уже тридцать семь дней на Солнце нет ни одного пятна. Последний раз такое наблюдалось в 2009 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Этот год, скорее всего, станет знаменательным, поскольку Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность. Сколько еще на светиле не будет активности?
Как правило, в конце одного солнечного цикла, который длится одиннадцать лет, активность главной звезды сводится к минимуму, однако в нашем случае данный период затянулся. Скорее всего, аномалия связана с ослабеванием солнечного ветра и его магнитного поля.
Из-за ослабшего солнечного ветра в нашу солнечную систему доходит больше космических лучей. Неутешительные изменения фиксирует все космические аппараты, в частности станция НАСА. Количество доходящих лучей с каждым разом увеличивается, это заставляет ученых серьезно задумываться.
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Уже можно с уверенностью говорить, что новый Солнечный минимум будет в разы длиннее предыдущих, поэтому человечеству нужно подготовиться к неожиданным поворотам событий.
Ученые отметили, что уже тридцать семь дней на Солнце нет ни одного пятна. Последний раз такое наблюдалось в 2009 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Этот год, скорее всего, станет знаменательным, поскольку Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность. Сколько еще на светиле не будет активности?
Как правило, в конце одного солнечного цикла, который длится одиннадцать лет, активность главной звезды сводится к минимуму, однако в нашем случае данный период затянулся. Скорее всего, аномалия связана с ослабеванием солнечного ветра и его магнитного поля.
Из-за ослабшего солнечного ветра в нашу солнечную систему доходит больше космических лучей. Неутешительные изменения фиксирует все космические аппараты, в частности станция НАСА. Количество доходящих лучей с каждым разом увеличивается, это заставляет ученых серьезно задумываться.
Читайте также: Эксперты придумали интересный способ поиска жизни на других планетах
Уже можно с уверенностью говорить, что новый Солнечный минимум будет в разы длиннее предыдущих, поэтому человечеству нужно подготовиться к неожиданным поворотам событий.
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