» » В Австралии шесть коров выстроились в ряд и синхронно умерли
Раздел: Невероятное  
0

В Австралии шесть коров выстроились в ряд и синхронно умерли

В Австралии шесть коров выстроились в ряд и синхронно умерли Фермер снял туши животных на видео.

Фермер из австралийского города Бодесерта оказался поражен, когда увидел 6 своих коров лежащими на прямой линии возле ограждения. Все животные оказались мертвы, и скорее всего, они мгновенно погибли все разом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Дерек Ширли утверждает, что никогда не встречал ничего подобного. Сперва мужчина посчитал, что его скот умер от удара молнии, однако не нашел каких-либо следов электрического поражения на телах животных.

Всего при загадочных обстоятельствах умерли 4 коровы и 2 теленка. Хозяин фермы оценивает свою потерю в 10 тысяч австралийских долларов. Местный эксперт, доктор Карл Крушельницкий, также не может найти произошедшему рационального объяснения. Больше всего специалиста удивляет тот факт, что головы погибших коров были просунуты сквозь проволочное ограждение. Может, всему виной инопланетяне, спугнувшие животных и заставившие их подбежать всех вместе к забору, а затем просто-напросто дистанционно умертвившие парнокопытных?

Читайте также: Ученые обеспокоены резким прекращением активности на Солнце

Однако следов вмешательства в тела животных доктором не обнаружены, отчего данная аномалия кажется весьма странной загадкой, ответа на которую, скорее всего, не получит ни ученый, ни тем более сам фермер. Хорошо еще, что скот был застрахован, однако страховые компании тоже потребуют доказательства реальной, а не мифической гибели коров…

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, коровы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
     683
     0

Похожие новости по теме

Ученые обеспокоены резким прекращением активности на Солнце Ученые обеспокоены резким прекращением активности на Солнце

Уже 37 дней подряд на звезде не появилось ни единого пятна.

В США вывели породу необычных домашних коров В США вывели породу необычных домашних коров

Caters Фермер из американского штата Айова занялся разведением карликовых коров, которых можно держать дома в качестве питомца.

В Бразилии нашли необычный способ сделать коров счастливыми В Бразилии нашли необычный способ сделать коров счастливыми

Содержать счастливый скот — это не только морально правильно, но и более экономически выгодно.

Ученые заметили странную реакцию животных на солнечное затмение Ученые заметили странную реакцию животных на солнечное затмение

Во время солнечного затмения некоторые животные сошли с ума

Китай построит крупнейший в мире завод по клонированию животных Китай построит крупнейший в мире завод по клонированию животных

Китайские ученые клонируют овец, коров и свиней с 2000 года.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх