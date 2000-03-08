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В Австралии шесть коров выстроились в ряд и синхронно умерли
Фермер снял туши животных на видео.
Фермер из австралийского города Бодесерта оказался поражен, когда увидел 6 своих коров лежащими на прямой линии возле ограждения. Все животные оказались мертвы, и скорее всего, они мгновенно погибли все разом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дерек Ширли утверждает, что никогда не встречал ничего подобного. Сперва мужчина посчитал, что его скот умер от удара молнии, однако не нашел каких-либо следов электрического поражения на телах животных.
Всего при загадочных обстоятельствах умерли 4 коровы и 2 теленка. Хозяин фермы оценивает свою потерю в 10 тысяч австралийских долларов. Местный эксперт, доктор Карл Крушельницкий, также не может найти произошедшему рационального объяснения. Больше всего специалиста удивляет тот факт, что головы погибших коров были просунуты сквозь проволочное ограждение. Может, всему виной инопланетяне, спугнувшие животных и заставившие их подбежать всех вместе к забору, а затем просто-напросто дистанционно умертвившие парнокопытных?
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Однако следов вмешательства в тела животных доктором не обнаружены, отчего данная аномалия кажется весьма странной загадкой, ответа на которую, скорее всего, не получит ни ученый, ни тем более сам фермер. Хорошо еще, что скот был застрахован, однако страховые компании тоже потребуют доказательства реальной, а не мифической гибели коров…
Фермер из австралийского города Бодесерта оказался поражен, когда увидел 6 своих коров лежащими на прямой линии возле ограждения. Все животные оказались мертвы, и скорее всего, они мгновенно погибли все разом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дерек Ширли утверждает, что никогда не встречал ничего подобного. Сперва мужчина посчитал, что его скот умер от удара молнии, однако не нашел каких-либо следов электрического поражения на телах животных.
Всего при загадочных обстоятельствах умерли 4 коровы и 2 теленка. Хозяин фермы оценивает свою потерю в 10 тысяч австралийских долларов. Местный эксперт, доктор Карл Крушельницкий, также не может найти произошедшему рационального объяснения. Больше всего специалиста удивляет тот факт, что головы погибших коров были просунуты сквозь проволочное ограждение. Может, всему виной инопланетяне, спугнувшие животных и заставившие их подбежать всех вместе к забору, а затем просто-напросто дистанционно умертвившие парнокопытных?
Читайте также: Ученые обеспокоены резким прекращением активности на Солнце
Однако следов вмешательства в тела животных доктором не обнаружены, отчего данная аномалия кажется весьма странной загадкой, ответа на которую, скорее всего, не получит ни ученый, ни тем более сам фермер. Хорошо еще, что скот был застрахован, однако страховые компании тоже потребуют доказательства реальной, а не мифической гибели коров…
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