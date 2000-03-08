Раздел: Невероятное
Hubble заснял момент слияния двух галактик
Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад.
Телескопу Hubble удалось поймать момент слияния двух галактик, расположенных в созвездии Кита.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа.
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Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.
Телескопу Hubble удалось поймать момент слияния двух галактик, расположенных в созвездии Кита.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа.
Читайте также: Ученые обеспокоены резким прекращением активности на Солнце
Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.
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