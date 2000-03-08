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Раздел: Невероятное  
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Hubble заснял момент слияния двух галактик

Hubble заснял момент слияния двух галактикЭту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад.

Телескопу Hubble удалось поймать момент слияния двух галактик, расположенных в созвездии Кита.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа.

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Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.

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 Теги: Hubble, галактики

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Сегодня, 09:58 » Автор: Богдан Процив
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