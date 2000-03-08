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Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию
Стивен Хокинг скончался сегодня в своем доме в Кембридже.
Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор Эдвард Мертсель попытался объяснить такое явление.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tass.ru.
В эфире Шведского радио об особенностях открытий Стивена Хокинга рассказал Эдвард Мертсель. Профессор акцентировал внимание на том, что ни одно из них так и не нашло подтверждений в виде конкретных наблюдений.
Именно поэтому, считает шведский профессор, английский ученый так и не был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. Не мог Хокинг получить награду и за общий вклад в науку, пояснил Мертсель, так как ее присуждают лишь за конкретные открытия.
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Эдвард Мертсель отметил, что, возможно, в будущем удастся доказать «излучение Хокинга» путем лабораторных исследований, если ученые смогут создать черную дыру.
Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор Эдвард Мертсель попытался объяснить такое явление.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tass.ru.
В эфире Шведского радио об особенностях открытий Стивена Хокинга рассказал Эдвард Мертсель. Профессор акцентировал внимание на том, что ни одно из них так и не нашло подтверждений в виде конкретных наблюдений.
Именно поэтому, считает шведский профессор, английский ученый так и не был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. Не мог Хокинг получить награду и за общий вклад в науку, пояснил Мертсель, так как ее присуждают лишь за конкретные открытия.
Читайте также: Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира
Эдвард Мертсель отметил, что, возможно, в будущем удастся доказать «излучение Хокинга» путем лабораторных исследований, если ученые смогут создать черную дыру.
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