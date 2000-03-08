» » Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию
Раздел: Невероятное  
0

Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премиюСтивен Хокинг скончался сегодня в своем доме в Кембридже.

Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор Эдвард Мертсель попытался объяснить такое явление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tass.ru.

В эфире Шведского радио об особенностях открытий Стивена Хокинга рассказал Эдвард Мертсель. Профессор акцентировал внимание на том, что ни одно из них так и не нашло подтверждений в виде конкретных наблюдений.

Именно поэтому, считает шведский профессор, английский ученый так и не был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. Не мог Хокинг получить награду и за общий вклад в науку, пояснил Мертсель, так как ее присуждают лишь за конкретные открытия.

Читайте также: Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира


Эдвард Мертсель отметил, что, возможно, в будущем удастся доказать «излучение Хокинга» путем лабораторных исследований, если ученые смогут создать черную дыру.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Стивен Хокинг, Нобелевская премия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
     1778
     0

Похожие новости по теме

"Из ничего": Стивен Хокинг рассказал, с чего началась Вселенная

Ученый утверждает, что это именно таким образом и началась наша Вселенная.

Стивен Хокинг предсказал, от чего погибнет человечество Стивен Хокинг предсказал, от чего погибнет человечество

Стивен Хокинг предсказал смерть человечества от искусственного интеллекта

Стивен Хокинг рассказал, как спасти человечество от полного уничтожения Стивен Хокинг рассказал, как спасти человечество от полного уничтожения

Ученый считает, что человечеству нужно всемирное правительство.

Стивен Хокинг призвал бежать с Земли Стивен Хокинг призвал бежать с Земли

По мнению Хокинга, жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности.

Стивен Хокинг назвал чёрные дыры вратами в альтернативную Вселенную Стивен Хокинг назвал чёрные дыры вратами в альтернативную Вселенную

Знаменитый британский астрофизик и теоретик Стивен Хокинг высказал новое предположение, относительно черных дыр.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх