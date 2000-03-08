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Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь
Ученые со всего мира регулярно сообщают об открытии новых экзопланет.
Японские исследователи сообщили о существовании 15 экзопланет в системах красных карликов, ранее считавшихся малопригодными для возникновения и развития жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Исследовательская группа под руководством Терюки Хирано из Токийского технологического института подтвердила существование 15 экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. В их числе несколько планет земного типа, на одной из которых может быть вода в жидком состоянии, что дает надежду на обнаружение жизни.
Красный карлик — маленький, наиболее холодный и самый распространенный тип звезд. По оценкам ученых, они составляют от 70 до 90 процентов от числа всех звезд в Галактике. Ближайший к Солнцу красный карлик — Проксима Центавра.
Данные для изучения получены с помощью космического аппарата NASA Kepler K2, запущенного в 2013 году специально с целью поиска экзопланет, и различных наземных телескопов, в том числе телескопа Subaru на Гавайях и Северного оптического телескопа в Испании.
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В системе одного из самых ярких красных карликов, K2-155, который находится на расстоянии около 200 световых лет от Земли, имеется три планеты земного типа, которые несколько больше, чем наша. К примеру, радиус одной из них — K2-155d, расположенной дальше всего от звезды, — в 1,6 раза превышает радиус Земли.
Японские исследователи сообщили о существовании 15 экзопланет в системах красных карликов, ранее считавшихся малопригодными для возникновения и развития жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Исследовательская группа под руководством Терюки Хирано из Токийского технологического института подтвердила существование 15 экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. В их числе несколько планет земного типа, на одной из которых может быть вода в жидком состоянии, что дает надежду на обнаружение жизни.
Красный карлик — маленький, наиболее холодный и самый распространенный тип звезд. По оценкам ученых, они составляют от 70 до 90 процентов от числа всех звезд в Галактике. Ближайший к Солнцу красный карлик — Проксима Центавра.
Данные для изучения получены с помощью космического аппарата NASA Kepler K2, запущенного в 2013 году специально с целью поиска экзопланет, и различных наземных телескопов, в том числе телескопа Subaru на Гавайях и Северного оптического телескопа в Испании.
Читайте также: Обнаружены две новые планеты, на которых возможна жизнь
В системе одного из самых ярких красных карликов, K2-155, который находится на расстоянии около 200 световых лет от Земли, имеется три планеты земного типа, которые несколько больше, чем наша. К примеру, радиус одной из них — K2-155d, расположенной дальше всего от звезды, — в 1,6 раза превышает радиус Земли.
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