» » Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь
Раздел: Невероятное  
0

Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь

Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизньУченые со всего мира регулярно сообщают об открытии новых экзопланет.

Японские исследователи сообщили о существовании 15 экзопланет в системах красных карликов, ранее считавшихся малопригодными для возникновения и развития жизни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Исследовательская группа под руководством Терюки Хирано из Токийского технологического института подтвердила существование 15 экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. В их числе несколько планет земного типа, на одной из которых может быть вода в жидком состоянии, что дает надежду на обнаружение жизни.

Красный карлик — маленький, наиболее холодный и самый распространенный тип звезд. По оценкам ученых, они составляют от 70 до 90 процентов от числа всех звезд в Галактике. Ближайший к Солнцу красный карлик — Проксима Центавра.

Данные для изучения получены с помощью космического аппарата NASA Kepler K2, запущенного в 2013 году специально с целью поиска экзопланет, и различных наземных телескопов, в том числе телескопа Subaru на Гавайях и Северного оптического телескопа в Испании.

Читайте также: Обнаружены две новые планеты, на которых возможна жизнь


В системе одного из самых ярких красных карликов, K2-155, который находится на расстоянии около 200 световых лет от Земли, имеется три планеты земного типа, которые несколько больше, чем наша. К примеру, радиус одной из них — K2-155d, расположенной дальше всего от звезды, — в 1,6 раза превышает радиус Земли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: планеты, жизнь, Ученые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
     596
     0

Похожие новости по теме

Обнаружены две новые планеты, на которых возможна жизнь Обнаружены две новые планеты, на которых возможна жизнь

Условия на этих небесных телах благоприятны для зарождения жизненных форм.

NASA обнаружило два NASA обнаружило два "близнеца" Земли

Землеподобные планеты находятся в зоне обитаемости и могут иметь жидкую воду.

Астрономы обнаружили более 100 новых планет за пределами Солнечной системы Астрономы обнаружили более 100 новых планет за пределами Солнечной системы

Из 104 новых экзопланет, открытых при помощи телескопа Kepler, 2 могут располагать условиями для зарождения жизни.

Пришельцев будут искать вблизи красных карликов Пришельцев будут искать вблизи красных карликов

Примерно три четверти звезд во Вселенной являются красными карликами.

Обнаружены две планеты, поразительно похожие на Землю Обнаружены две планеты, поразительно похожие на Землю

На одной из них может быть жизнь почти со стопроцентной вероятностью.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх