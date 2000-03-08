Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь

Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь

Похожие новости по теме

NASA обнаружило два "близнеца" Земли Землеподобные планеты находятся в зоне обитаемости и могут иметь жидкую воду.

Астрономы обнаружили более 100 новых планет за пределами Солнечной системы Из 104 новых экзопланет, открытых при помощи телескопа Kepler, 2 могут располагать условиями для зарождения жизни.

Пришельцев будут искать вблизи красных карликов Примерно три четверти звезд во Вселенной являются красными карликами.