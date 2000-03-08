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Искусственное мясо: стало известно, когда на прилавках появится инновационный продукт

Искусственное мясо: стало известно, когда на прилавках появится инновационный продуктБилл Гейтс и Ричард Брэнсон инвестировали в производство «пробирочного» мяса 17 миллионов долларов.

Представитель американской компании Just Джон Тетрик, которая занимается выращиванием этичного мяса из стволовых клеток животных, говорит, что этот инновационный продукт может появиться в ресторанах США и стран Азии уже в 2018 году. Новый вид мяса будет стерильным и безвредным для экологии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Процесс лабораторного выращивания мяса из стволовых клеток животных занимает девять недель.

Первый гамбургер, сделанный таким образом, был произведен в 2013 году сотрудниками голладнского стартапа Mosa Meats. Cебестоимость сэндвича составила фантастическую сумму – 330 тысяч долларов. Впрочем, эксперты предрекают скорое подешевение инновационного продукта. По их словам, скоро он будет стоить 11 долларов.

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Плюсов у такого мяса много – оно не содержит переносчиков заболеваний, а также экологически чисто. Согласно данным ООН, на домашний скот приходится 18 процентов от мировых парниковых газов — больше, чем от всего транспорта. Известно, что Билл Гейтс и Ричард Брэнсон инвестировали в производство «пробирочного» мяса 17 миллионов долларов. Некоторые эксперты говорят, что разработка санитарных норм для поставок «чистого» мяса займет время, поэтому реальные сроки его поставки в рестораны – от одного до трех лет.
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 Теги: Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, мясо

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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