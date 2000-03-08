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Всемирно известного археолога обвинили в фальсификации

Всемирно известного археолога обвинили в фальсификацииМелларт получил признание благодаря открытию на территории Турции.

Всемирно известного археолога из Великобритании Джеймса Мелларта уличили в фальсификации находок. Об этом журналистам рассказал его коллега Эберхард Цанггер, обнаруживший в квартире специалиста доказательства обмана спустя несколько лет после его смерти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Мелларт получил признание благодаря открытию на территории Турции древнейшего поселения, существовавшего более 9 тыс. лет назад. В ходе раскопок были обнаружены уникальные фрагменты тканей и посуды, а также статуэтки женщин и животных. При этом особую ценность представляли настенные рисунки с изображением узоров, обнаженных мужчин и сцен охоты на зубров.

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Археолог скончался в 2012 году. Его коллеги намеревались исполнить последнее желание Мелларта. Он, в частности, попросил своих товарищей обнародовать его научные материалы в том случае, если его уже не будет в живых. Ученые попали в квартиру Мелларта, где обнаружили «прототипы» фресок и рисунков, которые ранее были заявлены археологом в качестве подлинных. По мнению специалистов, их коллега изначально придумывал свидетельства, а после создавал для них доказательства.
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 Теги: фальсификации, Мелларт

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Сегодня, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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