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Женщина пришла на рыбалку первый раз и поймала рыбу длиной 163 см

Женщина пришла на рыбалку первый раз и поймала рыбу длиной 163 см Интересный случай произошел в Австралии.

Сью Элкок, которая раньше никогда не рыбачила, смогла поймать настоящего гиганта во время рыбалки в открытом море на катере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Женщина приехала к своему сыну в гости в Перт (Западная Австралия). В качестве развлечения сын Саймон предложил отправиться на рыбалку.

Сью и не предполагала, что ей попадется такой крупный улов. Женщина у берега Ланселина почувствовала, что нечто большое уцепилось за крючок удочки. Целых сорок минут сыновьям Саймону и Елкоку не удавалось вытащить рыбину, однако судьба в итоге смиловалась.

В длину монстр составил 163 сантиметра, а вес равнялся шестидесяти килограммам. Рыба относилась к виду гуасса. Сыновья сравнили её с диваном.

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Семья разделила улов на мелкие куски и отправила его в морозильную камеру. Наверное, в ближайшие месяцы меню семьи Саймона будет составлять рыбное барбекю.
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 Теги: Австралия, рыба

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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