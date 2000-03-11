Раздел: Невероятное
В США камера наблюдения зафиксировала призрак
Владелец камеры выложил запись в Сеть.
В разделе популярного социально-новостного ресурса «Reddit», посвященном сверхъестественным явлениям, появилась очередная любопытная публикация. Пользователь под псевдонимом ATXdudebroman поделился с другими завсегдатаями сайта загадочной видеозаписью, на которой, по его мнению, запечатлелось самое настоящее привидение. Мужчина рассказывает, что удивительный ролик был получен камерой наблюдения снаружи его дома, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Устройство безопасности, реагирующее на движение, активизировалось в 2:20 ночи и зафиксировало нечто странное возле жилища нашего героя. Включив представленное ниже видео, вы сможете увидеть таинственный бледный сгусток, медленно пролетающий по воздуху и покидающий поле зрения камеры.
Разумеется, владелец дома был весьма озадачен и напуган такой находкой. Именно поэтому он выложил зловещие кадры на «Reddit», попросив у пользователей соцсети помощи. Мужчина поинтересовался у них, что это было такое, и что ему теперь делать. Нужно ли как-то бороться с паранормальщиной, и что для этого необходимо?
Многие комментаторы посчитали, что речь идеи о расфокусированном насекомом, проползшем по объективу. Тем не менее, ATXdudebroman утверждает, что это невозможно. Дело в том, что камера нашего героя обладает функцией инфракрасной термографии. Мужчина выложил анимацию с тепловым изображением аномалии, а на этих кадрах отчетливо видно, как предполагаемое привидение пролетает за деревом и крышей.
Читайте также: Женщина пришла на рыбалку первый раз и поймала рыбу длиной 163 см
Таким образом, загадочный сгусток явно двигался на приличном расстоянии от камеры. Неужели это в самом деле был выходец из тонкого мира? Или все же нечто, что можно объяснить рационально? А вы как считаете?..
В разделе популярного социально-новостного ресурса «Reddit», посвященном сверхъестественным явлениям, появилась очередная любопытная публикация. Пользователь под псевдонимом ATXdudebroman поделился с другими завсегдатаями сайта загадочной видеозаписью, на которой, по его мнению, запечатлелось самое настоящее привидение. Мужчина рассказывает, что удивительный ролик был получен камерой наблюдения снаружи его дома, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Устройство безопасности, реагирующее на движение, активизировалось в 2:20 ночи и зафиксировало нечто странное возле жилища нашего героя. Включив представленное ниже видео, вы сможете увидеть таинственный бледный сгусток, медленно пролетающий по воздуху и покидающий поле зрения камеры.
Разумеется, владелец дома был весьма озадачен и напуган такой находкой. Именно поэтому он выложил зловещие кадры на «Reddit», попросив у пользователей соцсети помощи. Мужчина поинтересовался у них, что это было такое, и что ему теперь делать. Нужно ли как-то бороться с паранормальщиной, и что для этого необходимо?
Многие комментаторы посчитали, что речь идеи о расфокусированном насекомом, проползшем по объективу. Тем не менее, ATXdudebroman утверждает, что это невозможно. Дело в том, что камера нашего героя обладает функцией инфракрасной термографии. Мужчина выложил анимацию с тепловым изображением аномалии, а на этих кадрах отчетливо видно, как предполагаемое привидение пролетает за деревом и крышей.
Читайте также: Женщина пришла на рыбалку первый раз и поймала рыбу длиной 163 см
Таким образом, загадочный сгусток явно двигался на приличном расстоянии от камеры. Неужели это в самом деле был выходец из тонкого мира? Или все же нечто, что можно объяснить рационально? А вы как считаете?..
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
310
0
Оставьте свой комментарий