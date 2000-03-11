Частная компания строит в США крупнейшую сеть бункеров

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Телепортация будет возможна не только в разные места Земли, но и на другие планеты

В звездной системе, которая недавно была обнаружена астрономами в созвездии Скорпиона, насчитывается от пяти до семи планет. Все находятся и вращаются на разном расстоянии от звезды под названием Gliese 667C. Она входит в состав необычной тройной звездной системы - Gliese 667. В Германии, в Геттингенском университете