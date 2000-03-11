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Частная компания строит в США крупнейшую сеть бункеров

Частная компания строит в США крупнейшую сеть бункеров Всего будет построено 575 подземных убежищ.

В штате Южная Дакота Роберт Вицио начал активно строить бункеры на месте старой военной базы. Под землей будет находиться 575 убежищ от любых бедствий, притом с дизайнерской отделкой. За каждый бункер придется отдать 25 тыс. долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Занимается строительством владелец одной крупной компании, которая восстанавливает старые бункеры, построенные во времена войны. Вицио выкупил достаточно приличный кусок земли, на котором располагаются 575 заброшенных убежищ.

Внешне бункеры напоминают невысокие холмы, которые смогут уместить от пяти до десяти тысяч людей. В каждом убежище будет чистая вода и некоторые запасы продуктов питания. Стоит отметить также задуманный дизайн, который сразу дает понять, что бомбоубежища ориентированы на богатых людей.

Также Роберт владеет и другим комплексом бункеров в Германии. В нём, помимо красивого интерьера, имеется также бассейн и даже театр. Разумеется, за данные апартаменты придется нехило заплатить.

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«Просветленные» люди уже начали беспокоиться о возможных событиях, так как не известно, что произойдет завтра на фоне происходящих катаклизмов.
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 Теги: США, бункеры

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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