Раздел: Невероятное
В Ирландии мужчина жил без части мозга и не подозревал об этом
При обследовании в мозгу пациента обнаружилась огромная полость.
Медики выявили в мозге пожилого ирландца заполненную воздухом полость: причиной явления оказалась доброкачественная опухоль кости. Помочь пациенту смогло консервативное лечение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Медики в своей практике неоднократно сталкиваются со случаями, которые могут поставить в тупик даже чрезвычайно опытного специалиста. Один из таких инцидентов произошел с 84-летним ирландцем.
Мужчина пожаловался медикам на проблемы, связанные с плохой координацией. Последние месяцы пожилой ирландец, по его собственным словам, был крайне неуклюж, периодически спотыкался и падал. За несколько дней до похода к врачу он также почувствовал слабость, охватившую левую часть тела. При всем при этом речь и зрение пожилого человека были в полном порядке.
Сначала медики не выявили никаких патологий, придя к выводу о нормальной работе периферической нервной системы. Специалисты предположили инсульт, после чего была проведена компьютерная томография. Результаты очень сильно удивили экспертов: на месте правой лобной доли находилась пустота.
Финлей Браун предположил проведение операции в молодые годы, однако, по словам пациента, ничего подобного в его жизни не было. Осуществленная впоследствии магнитно-резонансная томография показала образовавшуюся в передней части черепа заполненную воздухом полость, которая достигала 9 см в поперечнике. Подобное явление называют «пневматоцеле»: оно может наблюдаться после травм, инфекций или хирургических операций.
В описанном случае причиной стала доброкачественная опухоль — остеома. Она образовалась в области решетчатой кости — непарной кости мозгового отдела человеческого черепа, отделяющей носовую полость от полости черепа. Из-за повреждения кости воздух начал попадать в череп, так что получился эффект одностороннего клапана.
Дальнейшие исследования показали, что возросшее давление в черепе вызвало незначительное кровоизлияние, которое и привело к появлению первоначальных симптомов. Медики предложили провести операцию, которая бы смогла предотвратить риск повторного кровоизлияния. Но пациент избрал консервативное лечение, опасаясь рисков. Уже через 12 недель больной заявил о нормальном самочувствии, так что лечение можно считать успешным.
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Напомним, один из самых удивительных случаев медицинской практики, связанных с головным мозгом человека, имел место в 2014 году, когда из мозга китайца извлекли ленточного червя, прожившего там без малого четыре года.
Медики выявили в мозге пожилого ирландца заполненную воздухом полость: причиной явления оказалась доброкачественная опухоль кости. Помочь пациенту смогло консервативное лечение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Медики в своей практике неоднократно сталкиваются со случаями, которые могут поставить в тупик даже чрезвычайно опытного специалиста. Один из таких инцидентов произошел с 84-летним ирландцем.
Мужчина пожаловался медикам на проблемы, связанные с плохой координацией. Последние месяцы пожилой ирландец, по его собственным словам, был крайне неуклюж, периодически спотыкался и падал. За несколько дней до похода к врачу он также почувствовал слабость, охватившую левую часть тела. При всем при этом речь и зрение пожилого человека были в полном порядке.
Сначала медики не выявили никаких патологий, придя к выводу о нормальной работе периферической нервной системы. Специалисты предположили инсульт, после чего была проведена компьютерная томография. Результаты очень сильно удивили экспертов: на месте правой лобной доли находилась пустота.
Финлей Браун предположил проведение операции в молодые годы, однако, по словам пациента, ничего подобного в его жизни не было. Осуществленная впоследствии магнитно-резонансная томография показала образовавшуюся в передней части черепа заполненную воздухом полость, которая достигала 9 см в поперечнике. Подобное явление называют «пневматоцеле»: оно может наблюдаться после травм, инфекций или хирургических операций.
В описанном случае причиной стала доброкачественная опухоль — остеома. Она образовалась в области решетчатой кости — непарной кости мозгового отдела человеческого черепа, отделяющей носовую полость от полости черепа. Из-за повреждения кости воздух начал попадать в череп, так что получился эффект одностороннего клапана.
Дальнейшие исследования показали, что возросшее давление в черепе вызвало незначительное кровоизлияние, которое и привело к появлению первоначальных симптомов. Медики предложили провести операцию, которая бы смогла предотвратить риск повторного кровоизлияния. Но пациент избрал консервативное лечение, опасаясь рисков. Уже через 12 недель больной заявил о нормальном самочувствии, так что лечение можно считать успешным.
Читайте также: В США камера наблюдения зафиксировала призрак
Напомним, один из самых удивительных случаев медицинской практики, связанных с головным мозгом человека, имел место в 2014 году, когда из мозга китайца извлекли ленточного червя, прожившего там без малого четыре года.
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