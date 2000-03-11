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Илон Маск рассказал, когда доделает ракету для полета на Марс
По словам Маска, колонизация Марса представляет огромную выгоду.
Стало известно, что в ходе фестиваля South by Southwest глава и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сказал, что SpaceX готова начать первые полеты ракеты «Марс» в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Так, SpaceX будет готова начать полеты на ракете «Марс» в 2019 году.
«Сейчас мы строим первый межпланетный корабль. Я думаю, мы сможем совершить первые короткие полеты «туда-обратно» в первой половине следующего года», — сказал Маск.
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«Марсу понадобится все: от литейных заводов до лопатки для пиццы», — добавил он.
Стало известно, что в ходе фестиваля South by Southwest глава и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сказал, что SpaceX готова начать первые полеты ракеты «Марс» в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Так, SpaceX будет готова начать полеты на ракете «Марс» в 2019 году.
«Сейчас мы строим первый межпланетный корабль. Я думаю, мы сможем совершить первые короткие полеты «туда-обратно» в первой половине следующего года», — сказал Маск.
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«Марсу понадобится все: от литейных заводов до лопатки для пиццы», — добавил он.
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