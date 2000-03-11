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Ученым удалось восстановить рукопись древнегреческого хирурга

Ученым удалось восстановить рукопись древнегреческого хирургаМедицинская рукопись была уничтожена в XI веке.

Специалисты Стэндфордского университета, США, с помощью ускорителя частиц обнаружили на пергаменте под христианскими псалмами текст работы древнегреческого врача Галена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Медицинская рукопись была уничтожена в XI веке.

Приблизительно в VI столетии неизвестный автор перевел медицинскую книгу древнегреческого хирурга Галена и записал текст на пергаменте в монастыре Святой Екатерины. Спустя полтысячелетия эта рукопись была полностью соскоблена, а пергамент использовали для записи христианских псалмов. Предполагается, в те времена был дефицит бумаги.

Пергамент был изучен учеными при помощи инфракрасного и ультрафиолетового излучения, но эти методы не выявили трактата Галена.

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Только рентгеновское исследование при помощи ускорителя частиц в лаборатории SLAC открыло экспертам сирийский текст. Так специалисты Стэндфордского университета смогли восстановить рукопись древнегреческого хирурга.
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 Теги: ученые, рукописи

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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