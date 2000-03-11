Раздел: Невероятное
Ученым удалось восстановить рукопись древнегреческого хирурга
Медицинская рукопись была уничтожена в XI веке.
Специалисты Стэндфордского университета, США, с помощью ускорителя частиц обнаружили на пергаменте под христианскими псалмами текст работы древнегреческого врача Галена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Медицинская рукопись была уничтожена в XI веке.
Приблизительно в VI столетии неизвестный автор перевел медицинскую книгу древнегреческого хирурга Галена и записал текст на пергаменте в монастыре Святой Екатерины. Спустя полтысячелетия эта рукопись была полностью соскоблена, а пергамент использовали для записи христианских псалмов. Предполагается, в те времена был дефицит бумаги.
Пергамент был изучен учеными при помощи инфракрасного и ультрафиолетового излучения, но эти методы не выявили трактата Галена.
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Только рентгеновское исследование при помощи ускорителя частиц в лаборатории SLAC открыло экспертам сирийский текст. Так специалисты Стэндфордского университета смогли восстановить рукопись древнегреческого хирурга.
Специалисты Стэндфордского университета, США, с помощью ускорителя частиц обнаружили на пергаменте под христианскими псалмами текст работы древнегреческого врача Галена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Медицинская рукопись была уничтожена в XI веке.
Приблизительно в VI столетии неизвестный автор перевел медицинскую книгу древнегреческого хирурга Галена и записал текст на пергаменте в монастыре Святой Екатерины. Спустя полтысячелетия эта рукопись была полностью соскоблена, а пергамент использовали для записи христианских псалмов. Предполагается, в те времена был дефицит бумаги.
Пергамент был изучен учеными при помощи инфракрасного и ультрафиолетового излучения, но эти методы не выявили трактата Галена.
Читайте также: Ученым удалось прочесть невидимую древнюю надпись
Только рентгеновское исследование при помощи ускорителя частиц в лаборатории SLAC открыло экспертам сирийский текст. Так специалисты Стэндфордского университета смогли восстановить рукопись древнегреческого хирурга.
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