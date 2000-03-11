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Установлена новая опасность полета на Марс

Установлена новая опасность полета на МарсСпециалисты полагают, что воздействие радиации на астронавтов является более серьезной проблемой, нежели полагалось ранее.

Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться куда более серьезным, нежели полагалось ранее. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Причиной тому служит снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

В итоге ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности.

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Кроме того, в ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц.
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 Теги: Марс, опасность

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Сегодня, 10:25 » Автор: Богдан Процив
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