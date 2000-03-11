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Раздел: Невероятное  
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Полеты на Марс могут быть смертельно опасны, - ученые

Полеты на Марс могут быть смертельно опасны, - ученыеУченые признали миссию на Марс смертельно опасной

Специалисты из США говорят о новой выявленной опасности, которая может преследовать путешественников на Марс. Она заключается в повышенном уровне воздействия радиации из-за снижения солнечной активности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Исследователи из университета в Нью-Гэмпшире, расположенном в США, говорят о том, что для астронавтов, которые собираются участвовать в миссии на Марс, есть еще одна серьезная опасность. Суть ее заключается в усиленном воздействии радиации из-за того, что снижается солнечная активность и солнечный ветер не сможет эффективно отражать космические радиационные лучи.

К такому выводу пришли ученые после исследования прибора CRaTER, работа которого направлена на оценку степени вредности радиации в космосе, а также солнечной радиации. Стало известно, что за пределами нашей солнечной системы есть неизвестные источники радиации, которые усиливают свою активность, в то время как снижается солнечная «защита».

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Из-за обнаженных данных специалисты делают вывод, что опасность радиационного облучения при высадке на поверхность Марса станет больше на 30%.
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 Теги: Марс, колонизация

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Сегодня, 18:55 » Автор: Татьяна Ларина
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