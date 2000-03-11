Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили в Китае древний город
В Китае в провинции Сычуань археологи нашли древний город.
Возраст находки оценили в 2 тыс. лет. На предметах древности впервые нашли иероглифы эпохи Хань (202 до н. э — 220 н. э.), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду, передает aspekty.net.
Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет. Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.
«Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань», — сообщили специалисты.
Читайте также: В Китае археологи обнаружили сенсационную находку
Горожане приятно удивлены исторической находкой и выражают желание сохранить историческую ценность найденных предметов древности.
Возраст находки оценили в 2 тыс. лет. На предметах древности впервые нашли иероглифы эпохи Хань (202 до н. э — 220 н. э.), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду, передает aspekty.net.
Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет. Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.
«Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань», — сообщили специалисты.
Читайте также: В Китае археологи обнаружили сенсационную находку
Горожане приятно удивлены исторической находкой и выражают желание сохранить историческую ценность найденных предметов древности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
318
0
Оставьте свой комментарий