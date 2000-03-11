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Раздел: Невероятное  
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В небе над всей планетой стали появляться неопознанные вспышки света

В небе над всей планетой стали появляться неопознанные вспышки света Новое явление фиксируют сразу на нескольких континентах.

Люди на абсолютно разных территориях замечают странные вспышки, которые происходят по ночам. Аномалия актуальна для России, Соединенных Штатов, Новой Зеландии и некоторых других государств. Ученые уже принялись анализировать явление, пока что никаких результатов исследований нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно законам физики, в ночное время не могут возникать солнечные отблески, однако они почему-то происходят. К примеру, несколько дней назад, аномалию засняли на видео жители Веллингтона. Ролик уже загрузили на видеохостинг YouTube.

В комментариях под видео люди из разных уголков мира начали массово делиться своими наблюдениями, которые в точности соответствовали увиденному на ролике.

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Очевидцы отмечают, что лучи света исходят на западе (со стороны “захода” Солнца). Небо ночью частично освещается, что пугает жителей и ученых. Наверное, это связано со смещением полюсов планеты либо с ослаблением магнитного поля Земли, вследствие чего пробивается солнечный ветер. Вторая версия ученых особенно правдоподобна.

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 Теги: вспышки света, планета

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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