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Раздел: Невероятное  
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Возле аномального вулкана в Мексике сняли еще одно НЛО

Возле аномального вулкана в Мексике сняли еще одно НЛО Выявить странный огненный объект помогла специальная веб-камера.

В свое время возле мексиканского вулкана Колима была установлена круглосуточная web-камера Live Internet Cam, которая позволяет ученым-вулканологам наблюдать за этим огнедышащим монстром, а уфологам – постоянно ловить здесь НЛО и прочие аномалии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter

Например, пользователь видеохостинга YouTube с ником Tenshi Mex может похвастаться тем, что периодически «отлавливает» НЛО, появляющиеся в объективе данного видеорегистратора. Последний его «улов» произошел 12 марта сего года. Вот как прокомментировал сам уфолог видеоролик, который он выложил для всеобщего обозрения в Интернет (смотрите ниже):

Наблюдать за вулканом Колима – моя страсть, я уже 5 лет занимаюсь этим. В течение этого периода я сумел записать 40 случаев, когда над огнедышащим монстром или близ него пролетали НЛО. Все эти записи можно найти на моем канале. Однако сразу скажу, что не всегда пришельцы бывают столь «откровенно беспечны», как в этот раз, благодаря чему нынешний видеоматериал можно назвать наиболее удачным, потому что запись получилась четкой, ну просто уникальной. Я очень доволен этим, то есть мои пятилетние усилия не пропали даром и, наконец-то, увенчались настоящим успехом.

В самом деле, на видео хорошо просматривается, как откуда-то снизу Колимы вдруг появляется НЛО, сияющий желтым светом. Многие пользователи Сети предположили, что это зафиксирован взлет аппарата инопланетян с их подземной базы, с этим согласен и автор видеоролика. Он считает, что многолетние наблюдение за вулканом привело его к убеждению, что под ним находится крупнейшая база пришельцев, причем здесь базируются аппараты различных модификаций.

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На сегодняшней видеозаписи сигарообразное НЛО, причем очень «огненное» (ярко-желтое), вылетает с этой базы, делает небольшой облет вулкана, потом поднимается вверх и завершает свой вояж перед web-камерой Live Internet Cam, четко пролетая над Колимой. Потрясающее зрелище! С этим согласны почти все пользователи Всемирной паутины, кого интересует данная тематика и кто частенько «захаживает» на канал уфолога Tenshi Mex.

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 Теги: вулкан, НЛО

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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