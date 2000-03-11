Стивен Хокинг мог иметь инопланетное происхождение, - уфологи

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Стивен Хокинг скончался сегодня в своем доме в Кембридже.

Известный физик-теоретик и мечтатель, прикованный к инвалидному креслу, считает, что людям осталось жить на Земле не больше, чем одну тысячу лет.