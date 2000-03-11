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Стивен Хокинг мог иметь инопланетное происхождение, - уфологи
Учёные не могут объяснить феномен жизни известного физика.
Недавно на 77-м году жизни скончался легендарный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг, жизнь которого была и остается загадкой Esoreiter.
Этот английский ученый считался одним из величайших умов современности, он был всемирно признанным научным гением и одновременно иконой поп-культуры. Занимаясь изучением возникновения мира, а также теориями «жизни и смерти» черных дыр, Хокинг, по словам его многочисленных коллег, внес невероятный вклад в космологию, который вряд ли сможет быть оценен простыми обывателями.
Хокинг прожил слишком долго, но на это могли быть причины
Удивительнее всего то, что большинство своих открытий выдающийся британец сделал, будучи полностью обездвиженным. В возрасте 21 года ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, который впоследствии привел к параличу всего тела. Врачи предрекали, что физик проживет не больше 23 лет, однако Хокинг, вопреки прогнозам медиков, дожил до самой старости, еще и обрел мировую известность.
Смерть этого человека стала большой трагедией для его коллег и поклонников, однако она вряд ли оказалась для кого-то полной неожиданностью. Более того, нашлись конспирологи и альтернативные исследователи, которые выдвинули предположение, что ученый в самом деле должен был умереть из-за своего недуга еще в молодости, однако некие могущественные силы поддерживали в нем все это время жизнь.
Канадский уфолог Джордж Скулко сообщает, что продолжительность жизни Стивена Хокинга в самом деле является настоящим чудом. Несмотря на то что ученый был все время окружен врачами, сиделками и любящими людьми, он продемонстрировал прямо-таки феноменальную живучесть – с такой-то болезнью.
Зачем инопланетянам поддерживать жизнь парализованного ученого? "Пока мое тело приковано к инвалидному креслу, мое сознание бороздит просторы Вселенной", – говорил Хокинг.
Узнав о смерти физика, Скулко задался неожиданным вопросом: а что, если «ментальные путешествия» парализованного англичанина не остались незамеченными для других жителей космоса? Что, если представители некоей внеземной цивилизации, несравнимо опережающей нас в развитии, выбрали Хокинга в качестве посредника между собой и людьми, поведав ему некоторые секреты мироздания?
Познания Стивена об устройстве Вселенной оказались весьма обширны, и откуда этот индивидуум, находившийся в столь незавидном положении, получал их, остается загадкой. Хокинг и сам неоднократно намекал на то, что его мозг являлся лишь приемником, получавшим информацию свыше.
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Могло ли произойти так, что инопланетяне не только делились с нашим сородичем информацией, но и продлевали ему дистанционно жизнь, дабы он продолжал посвящать нас в тайны Вселенной? Уфолог считает, что Хокинг и сам мог не знать о том, как эти знания попадали в его голову, и лишь догадываться, что живет так долго, только благодаря помощи из космоса…
Недавно на 77-м году жизни скончался легендарный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг, жизнь которого была и остается загадкой Esoreiter.
Этот английский ученый считался одним из величайших умов современности, он был всемирно признанным научным гением и одновременно иконой поп-культуры. Занимаясь изучением возникновения мира, а также теориями «жизни и смерти» черных дыр, Хокинг, по словам его многочисленных коллег, внес невероятный вклад в космологию, который вряд ли сможет быть оценен простыми обывателями.
Хокинг прожил слишком долго, но на это могли быть причины
Удивительнее всего то, что большинство своих открытий выдающийся британец сделал, будучи полностью обездвиженным. В возрасте 21 года ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, который впоследствии привел к параличу всего тела. Врачи предрекали, что физик проживет не больше 23 лет, однако Хокинг, вопреки прогнозам медиков, дожил до самой старости, еще и обрел мировую известность.
Смерть этого человека стала большой трагедией для его коллег и поклонников, однако она вряд ли оказалась для кого-то полной неожиданностью. Более того, нашлись конспирологи и альтернативные исследователи, которые выдвинули предположение, что ученый в самом деле должен был умереть из-за своего недуга еще в молодости, однако некие могущественные силы поддерживали в нем все это время жизнь.
Канадский уфолог Джордж Скулко сообщает, что продолжительность жизни Стивена Хокинга в самом деле является настоящим чудом. Несмотря на то что ученый был все время окружен врачами, сиделками и любящими людьми, он продемонстрировал прямо-таки феноменальную живучесть – с такой-то болезнью.
Зачем инопланетянам поддерживать жизнь парализованного ученого? "Пока мое тело приковано к инвалидному креслу, мое сознание бороздит просторы Вселенной", – говорил Хокинг.
Узнав о смерти физика, Скулко задался неожиданным вопросом: а что, если «ментальные путешествия» парализованного англичанина не остались незамеченными для других жителей космоса? Что, если представители некоей внеземной цивилизации, несравнимо опережающей нас в развитии, выбрали Хокинга в качестве посредника между собой и людьми, поведав ему некоторые секреты мироздания?
Познания Стивена об устройстве Вселенной оказались весьма обширны, и откуда этот индивидуум, находившийся в столь незавидном положении, получал их, остается загадкой. Хокинг и сам неоднократно намекал на то, что его мозг являлся лишь приемником, получавшим информацию свыше.
Читайте также: В небе над всей планетой стали появляться неопознанные вспышки света
Могло ли произойти так, что инопланетяне не только делились с нашим сородичем информацией, но и продлевали ему дистанционно жизнь, дабы он продолжал посвящать нас в тайны Вселенной? Уфолог считает, что Хокинг и сам мог не знать о том, как эти знания попадали в его голову, и лишь догадываться, что живет так долго, только благодаря помощи из космоса…
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