Раздел: Невероятное
Ученые открыли математические способности у муравьев
Удивительное открытие сделали специалисты из США.
Это кажется невероятным, но как доказали ученые Технологического института из Нью-Джерси, алгоритмы, которыми пользуются муравьи, преодолевая воздушные преграды и строя «живые мосты», очень похожие на математические, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Представьте себе: первый муравей сталкивается с пустым пространством на своем пути, он на какое-то время замирает, словно дает команду на построение «живого моста», а затем муравьи по цепочке карабкаются друг на друга, выстраивая динамические структуры, позволяющие колонии двигаться кратчайшими путями, экономя время и силы.
С первого взгляда кажется, а при чем здесь математика? Но исследователи пошли дальше, создавая различные по своим сложностям преграды для муравьев, например, V-образную фигуру. И что же? Насекомые не только легко преодолевали их, но и точно рассчитывали оптимальное построение «моста» и даже сколько нужно задействовать для этого «живых кирпичиков».
Причем делали они это максимально быстро, словно пользуясь для просчета вариантов, по меньшей мере, высокоскоростным компьютером. Ученые также заметили, что для передвижения через подобные преграды муравьи могут задействовать до 20 процентов строителей одновременно от общего количества участников.
Безусловно, ничего нового, кажется, американские исследователи не открыли, поскольку о коллективном разуме насекомых, скажем, тех же пчел, (да и не только насекомых) в научном мире написано немало трудов. Но сам коллективный разум до сих пор поражает исследователей, поскольку не понятно, где он находится и почему столь совершенен? Просто биологический компьютер! Правда, эзотерические знания приоткрывают завесу, говоря, что и человек не волен в себя, поскольку его ведут по жизни те или иные энергетические эгрегоры.
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Видимо, и коллективный разум муравьев имеет ту же энергетическую природу, однако в отличие от человека, насекомые более дисциплинированные и исполнительные «солдаты» этих невидимых кукловодов, отчего в муравейнике больше порядка, чем в любом из наших государств. Хотя среди муравьев различных «стран» тоже происходят войны. В общем, жизнь как жизнь…
Это кажется невероятным, но как доказали ученые Технологического института из Нью-Джерси, алгоритмы, которыми пользуются муравьи, преодолевая воздушные преграды и строя «живые мосты», очень похожие на математические, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Представьте себе: первый муравей сталкивается с пустым пространством на своем пути, он на какое-то время замирает, словно дает команду на построение «живого моста», а затем муравьи по цепочке карабкаются друг на друга, выстраивая динамические структуры, позволяющие колонии двигаться кратчайшими путями, экономя время и силы.
С первого взгляда кажется, а при чем здесь математика? Но исследователи пошли дальше, создавая различные по своим сложностям преграды для муравьев, например, V-образную фигуру. И что же? Насекомые не только легко преодолевали их, но и точно рассчитывали оптимальное построение «моста» и даже сколько нужно задействовать для этого «живых кирпичиков».
Причем делали они это максимально быстро, словно пользуясь для просчета вариантов, по меньшей мере, высокоскоростным компьютером. Ученые также заметили, что для передвижения через подобные преграды муравьи могут задействовать до 20 процентов строителей одновременно от общего количества участников.
Безусловно, ничего нового, кажется, американские исследователи не открыли, поскольку о коллективном разуме насекомых, скажем, тех же пчел, (да и не только насекомых) в научном мире написано немало трудов. Но сам коллективный разум до сих пор поражает исследователей, поскольку не понятно, где он находится и почему столь совершенен? Просто биологический компьютер! Правда, эзотерические знания приоткрывают завесу, говоря, что и человек не волен в себя, поскольку его ведут по жизни те или иные энергетические эгрегоры.
Читайте также: Возле аномального вулкана в Мексике сняли еще одно НЛО
Видимо, и коллективный разум муравьев имеет ту же энергетическую природу, однако в отличие от человека, насекомые более дисциплинированные и исполнительные «солдаты» этих невидимых кукловодов, отчего в муравейнике больше порядка, чем в любом из наших государств. Хотя среди муравьев различных «стран» тоже происходят войны. В общем, жизнь как жизнь…
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