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Ученые не смогли понять происхождение гигантских водоворотов в океане
В Атлантическом океане было обнаружено два огромных водоворота.
Как сообщает газета La Stampa, два исполинских водоворота обнаружены в Атлантике, приблизительно в 200 километрах от устья Амазонки - в районе Суринама и Французской Гайаны. Диаметр каждого, даже по самым скромным прикидкам, составляет не менее 400 километров Esoreiter.
Это словно два огромных диска, «брошенных» чьей-то могущественной рукой на поверхность океана. Вращаются эти «диски» по часовой стрелке и довольно медленно – не более 3 километров в час. На границе их образовывается своеобразная волна-ступенька высотой приблизительно в полметра.
В настоящее время ученые пытаются понять, что стало причиной этих океанических аномалий и какое влияние они могут оказывать на климат Атлантики и всей Земли в целом.
Первое предположение выдвинул бразильский эксперт Гильерме Кастелао. По его мнению, феномен гигантской воронки возникает по причине взаимодействия в устье Амазонки двух океанических течений: Южного Экваториального и того, что протекает вдоль северных берегов Южной Америки. Однако эти океанические течение не постоянны, а воронки отчего-то никуда не пропадают и не меняются никаким образом, что свидетельствует об ошибочности теории бразильского специалиста.
В основе образования этой аномалии, судя по всему, лежит совсем иной механизм, и пока разгадать его ученым не удается. Как и понять, влияют ли эти гигантские водные завихрения на климат Земли.
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Интересное мнение по этому поводу высказал специалист по природным мельницам Билл Джонс, который считает, что исполинские водовороты Атлантики можно использовать для облегчения навигации кораблей и даже в целях экономии топлива во время плавания в здешних водах.
Как сообщает газета La Stampa, два исполинских водоворота обнаружены в Атлантике, приблизительно в 200 километрах от устья Амазонки - в районе Суринама и Французской Гайаны. Диаметр каждого, даже по самым скромным прикидкам, составляет не менее 400 километров Esoreiter.
Это словно два огромных диска, «брошенных» чьей-то могущественной рукой на поверхность океана. Вращаются эти «диски» по часовой стрелке и довольно медленно – не более 3 километров в час. На границе их образовывается своеобразная волна-ступенька высотой приблизительно в полметра.
В настоящее время ученые пытаются понять, что стало причиной этих океанических аномалий и какое влияние они могут оказывать на климат Атлантики и всей Земли в целом.
Первое предположение выдвинул бразильский эксперт Гильерме Кастелао. По его мнению, феномен гигантской воронки возникает по причине взаимодействия в устье Амазонки двух океанических течений: Южного Экваториального и того, что протекает вдоль северных берегов Южной Америки. Однако эти океанические течение не постоянны, а воронки отчего-то никуда не пропадают и не меняются никаким образом, что свидетельствует об ошибочности теории бразильского специалиста.
В основе образования этой аномалии, судя по всему, лежит совсем иной механизм, и пока разгадать его ученым не удается. Как и понять, влияют ли эти гигантские водные завихрения на климат Земли.
Читайте также: Стивен Хокинг мог иметь инопланетное происхождение, - уфологи
Интересное мнение по этому поводу высказал специалист по природным мельницам Билл Джонс, который считает, что исполинские водовороты Атлантики можно использовать для облегчения навигации кораблей и даже в целях экономии топлива во время плавания в здешних водах.
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