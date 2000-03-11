Ученые не смогли понять происхождение гигантских водоворотов в океане

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Метеорологи после ряда исследований подтвердили, что в Тихом океане сходит на нет феномен Эль-Ниньо.

Специалисты из Университета Майами и их коллеги из Швейцарской высшей технической школы заявили, что на Земле замечены объекты, похожие на настоящие космические «черные дыры». Огромного размера воронки с миллиардами циркулирующей воды, как оказалось, располагаются по всей планете, и наибольшее их количество размещено в южной