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Раздел: Невероятное  
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Земля переживает шестое массовое вымирание видов

Земля переживает шестое массовое вымирание видовЕжегодно 2 вида животных исчезают с Земли.

Ученые предупреждают, что человечество из-за бездумного потребления мяса и разрушения природы приводят к массовому уничтожению видов, которые наблюдались еще во времена динозавров. Это погружает планету в глобальный кризис, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, на Земле живут более 8,6 миллиона видов растений и животных, в то же время около 86% наземных видов и 91% морских видов остаются неоткрытыми. Сейчас более четверти млекопитающих и амфибий находятся под угрозой вымирания.

1204 вида млекопитающих, 1469 — птиц, 1215 — рептилий, 2100 — земноводных и 2386 видов рыб находятся под угрозой уничтожения. Кроме этого, на грани вымирания находятся 1414 видов насекомых, 2187 — моллюсков, 732 — ракообразных, 237 — кораллов, 12505 — растений, 33 — гриба и 6 видов бурых водорослей, — утверждает генеральный директор WWF Марко Ламбертни.

По словам ученых, человечество столкнулось с масштабным кризисом. Сравнивая данные 1970 и 2012 годов, глобальная популяция 3706 известных видов позвоночных уменьшилась почти на 60%. Поэтому ежегодно 2 вида животных исчезают с Земли.

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"Мы зависим от биоразнообразия в пище, воде, которую мы пьем, чистого воздуха, которым мы дышим, стабильности погодных условий. Надеемся, что наши отчеты помогут информировать политические силы для принятия решений по защите животных", — отметил главный ученый Том Брукс из Международного союза природоохранных территорий.

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 Теги: Земля, животные

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Сегодня, 11:34 » Автор: Татьяна Ларина
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