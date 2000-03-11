Ученые перенесли конец света на 2135 год: в NASA обеспокоены летящим астероидом

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Специалисты планируют вести тщательное наблюдение за астероидом в момент его приближения к нашей планете.

Планета столкнется с астероидом, что приведет к миллионам смертей. Ученые NASA опубликовали сенсационное заявление - через 30 лет планета Земля может исчезнуть, столкнувшись с гигантским астероидом 2011 AG5, размер которого составляет порядка 150-ти метров, сообщает УНН со ссылкой на EuroSMI.