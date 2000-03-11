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Раздел: Невероятное  
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Ученые перенесли конец света на 2135 год: в NASA обеспокоены летящим астероидом

Ученые перенесли конец света на 2135 год: в NASA обеспокоены летящим астероидом Как считают ученые, никто не сможет его пережить.

Специалисты американского космического агентства NASA обнародовали информацию о том, что уже в 2135 году на Земле всё живое может быть уничтожено вследствие падения на Голубую планету астероида гигантских размеров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Эксперты NASA оценили возможные шансы на выживание не только человечества, но и всей жизни на Земле, рассказав о том, что в случае столкновения астероида размером с небоскрёб на Голубой планете выжить не сможет никто. Учёные заявили, что доступные на данный момент человечеству технологии не дают полную гарантию на уничтожение небесных тел колоссальных размеров, которые могут положить конец всему живому на Земле уже в 2135 году.

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По заверениям представителей NASA, астероид, получивший наименование Бенну, достигает полукилометра в ширину, а вероятность того, что данное небесное тело столкнётся с Землёй, составляет 1 к 2700. В космическом агентстве уже разрабатывают технологию под названием Hammer, которая сможет изменить траекторию полёта астероида, если Земля окажется на пути его полёта.
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 Теги: NASA, астероид, конец света

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Сегодня, 18:43 » Автор: Едгар Букмирза
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