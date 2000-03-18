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Японцы построят экологичный город будущего на дне океана

Японцы построят экологичный город будущего на дне океана Город будет полностью обеспечивать себя ресурсами.

Японцы представили достаточно неординарный проект: специалисты из Токио планируют к 2039 году построить подводный город, в Ocean Spiral City будут вложены миллионы долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Займется строительством компания Shimizu Corporation. Инженеры фирмы заявили, что для поддержания жизни первых пяти тысяч граждан будут использоваться исключительно ресурсы, имеющиеся под водой. Город будет экологически чистым.

Ширина подводного поселения составит пятьсот метров, городок построят в виде спирали. Данное решение обеспечит приток возобновляемой энергии благодаря конверсии океанической тепловой конверсии. Эта технология в паре со специальными генераторами обеспечит жителей электроэнергией.

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Город будет иметь школу, научные и развлекательные заведения — комфортное пребывание людей в поселении нового типа обеспечено. Жители не будут ни в чём нуждаться, заверяет Shimizu Corporation.

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 Теги: Япония, город

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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