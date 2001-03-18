» » Уличная камера в Перу сняла странный светящийся объект
Раздел: Невероятное  
0

Уличная камера в Перу сняла странный светящийся объект

Уличная камера в Перу сняла странный светящийся объект Происхождение этого явления не удалось определить.

На одном из зданий перуанского портового города Баврранка, расположенного на набережной, установлена видеокамера, которая в ночь с 11 на 12 марта зафиксировала нечто совершенно необъяснимое. Загадочный светящийся объект странной, постоянно меняющейся, формы вдруг появился перед объективом и в течение 40 секунд приковывал к себе «внимание» видеорегистратора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Видеоролик, не смотря на его низкое «ночное» качество, разлетелся в Сети интернет и вызвал неоднозначные суждения. Странное свечение в небе над Авениде Грау многие приняли за НЛО, тем более что в подлинности видео сомневающихся практически не нашлось.

Другие посчитали, что всему виной могут быть блики от уличного освещения, то есть произошел так называемый психосоциальный феномен, использующий фальшивые образы. Данные скептики посоветовали авторам таких вот видеоматериалов с помощью камер наблюдения ловить воров и прочих преступников, а не пришельцев и привидения.

Впрочем, нашлись и кибернауты, которые уверены, что это не пришелец и не парейдолическая иллюзия, а редкое природное явление, как, к примеру, Брокенский призрак. Такие, мол, вспышки редко, но случаются в атмосфере.

Читайте также: Уникальный подводный лес в Бразилии начал привлекать дайверов

В заключение скажем, как на данный феномен отреагировали сами жители города Баврранка. С большим интересом и даже некоторым восторгом. Дело в том, что в этом небольшой перуанском городке несколько видеокамер, однако за все время, как они были установлены, еще ни одна из них не фиксировала ничего подобного. Поэтому перуанцы этого портового городка даже несколько дней обсуждали случившееся, словно какое-то великое чудо…

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Перу, камера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     374
     0

Похожие новости по теме

Уникальный подводный лес в Бразилии начал привлекать дайверов Уникальный подводный лес в Бразилии начал привлекать дайверов

Необычный туристический объект появился из-за затопления тропического леса.

Около МКС нашли светящийся НЛО Около МКС нашли светящийся НЛО

Загадочный объект случайно попал в объектив камеры.

В российском небе видели загадочный огненный объект В российском небе видели загадочный огненный объект

Объяснить происхождение яркого столба не удалось.

Астрономы обнаружили за Сатурном неизвестный светящийся объект Астрономы обнаружили за Сатурном неизвестный светящийся объект

Отмечается, что неизвестное небесное тело в несколько десятков раз превышает размеры самого Сатурна.

В небе над Австралией открылся портал пришельцев В небе над Австралией открылся портал пришельцев

В первые дни января жители Австралии могли наблюдать необычное явление в небе во время грозы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх