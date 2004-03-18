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Раздел: Невероятное  
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Поезд-призрак попал на видео в китайском метро

Поезд-призрак попал на видео в китайском метро Феномен остаётся без логического объяснения.

Реальный поезд-призрак попал на камеру видеонаблюдения на железнодорожной станции в китайском округе Баотоу, сообщает Хроника..инфо со ссылкой на Paranormal-News.

Видео было выложено на паранормальном ютуб-канале Hidden Underbelly 2.0, сообщается, что оно было прислано им из Китая. По словам канала, поезд-призрак был заснят на камеру 10 марта 2018 года и когда работники станции увидели его на записи, то были шокированы.

По словам одного из работников, за 12 лет службы здесь он не видел ничего более жуткого.

На записи хорошо слышен гудок подъезжающего поезда, но самого поезда почти не видно, ясно различимы лишь огни передних фар, все остальные части поезда и вагонов почти прозрачные.

Поезд-призрак несколько секунд стоит на станции, словно ждет пока пассажиры сойдут и войдут (на перроне в это время живых людей нет), а потом трогает с места и уезжает. Видно, что это достаточно крупный состав, у него около 10 вагонов и все они тоже полупрозрачные.

В комментариях под видео пользователи высказали свои мнения о феномене. Кто-то писал, что это поезд из параллельного мира, кто-то, что это результат военных экспериментов. Скептики высказались, что это просто наложение одной записи на другую.

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Легенды о поездах-призраках появились практически с момента создания поездов и известны во многих странах. И если эти поезда видело множество людей, почему бы им не попасть и на видеокамеру?

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 Теги: поезд, призрак

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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