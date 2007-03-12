Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На Балканах нашли трансформатор возрастом 20 тысяч лет

На Балканах нашли трансформатор возрастом 20 тысяч лет

Похожие новости по теме

В Италии ученые обнаружили сенсационную находку Археологи обнаружили на Сицилии вино возрастом шесть тысяч лет.

В Израиле обнаружен уникальный старинный артефакт Науке известно всего около десяти подобных приспособлений, дошедших до наших дней