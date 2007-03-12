Раздел: Невероятное
На Балканах нашли трансформатор возрастом 20 тысяч лет
Ученые теряются в догадках о предназначении устройства без электричества.
Конечно, такой трансформатор, уже давно не работает, вопрос в другом: откуда взялось электромагнитное устройство 20 тысяч лет назад? Впрочем, давайте разберем все по порядку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Этот уникальный артефакт нашел исследователь и фотограф Ismet Smaili (Исмет Смайли) на территории горного хребта Шар-Планина в Косово. С виду вроде обычный булыжник, однако ученого сразу заинтересовало то, что в этот камень словно кто-то «вплавил» технические, довольно узнаваемые современным человеком детали, например, электромагнитную катушку из медных проводов, фарфоровый изолятор и даже симметричные отверстия, которые имеются, например, на трансформаторе, используемые для сбора уже преобразованной энергии. Камень в этом случае выполнял роль корпуса данного электромагнитного устройства, что показалось Исмету какой-то фантастикой.
Ученый отнес находку коллегам, которые как раз занимаются археологией, и те определили, что камню, по меньшей мере, 20 тысяч лет. Как такое возможно, если принять во внимание, что официальная наука доказывает, что в то далекое время человек был еще диким (верхний палеолит так называемого каменного века), и в лучшем случае мог изготавливать примитивные каменные орудия (шила, скребла, каменные ножи и так далее). А тут – трансформатор с медной проволокой, да еще каким-то образом заключенный в камень (век-то каменный)!
Исмет Смайли до сих пор пытается «пробить» свою находку, заставив ученых-ортодоксов признать ее и на основании этого начать постепенно пересматривать официальную теорию происхождения и развития человеческого общества. Однако он прекрасно понимает, насколько наивны его потуги.
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Сам же «каменный трансформатор» давно осел где-то в «научных лабораториях», как и сотни других подобных археологических находок, которым независимые ученые даже дали очень меткое определение – неудобные артефакты, поскольку они неудобны для современной академической науки и ортодоксов от нее.
Конечно, такой трансформатор, уже давно не работает, вопрос в другом: откуда взялось электромагнитное устройство 20 тысяч лет назад? Впрочем, давайте разберем все по порядку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Этот уникальный артефакт нашел исследователь и фотограф Ismet Smaili (Исмет Смайли) на территории горного хребта Шар-Планина в Косово. С виду вроде обычный булыжник, однако ученого сразу заинтересовало то, что в этот камень словно кто-то «вплавил» технические, довольно узнаваемые современным человеком детали, например, электромагнитную катушку из медных проводов, фарфоровый изолятор и даже симметричные отверстия, которые имеются, например, на трансформаторе, используемые для сбора уже преобразованной энергии. Камень в этом случае выполнял роль корпуса данного электромагнитного устройства, что показалось Исмету какой-то фантастикой.
Ученый отнес находку коллегам, которые как раз занимаются археологией, и те определили, что камню, по меньшей мере, 20 тысяч лет. Как такое возможно, если принять во внимание, что официальная наука доказывает, что в то далекое время человек был еще диким (верхний палеолит так называемого каменного века), и в лучшем случае мог изготавливать примитивные каменные орудия (шила, скребла, каменные ножи и так далее). А тут – трансформатор с медной проволокой, да еще каким-то образом заключенный в камень (век-то каменный)!
Исмет Смайли до сих пор пытается «пробить» свою находку, заставив ученых-ортодоксов признать ее и на основании этого начать постепенно пересматривать официальную теорию происхождения и развития человеческого общества. Однако он прекрасно понимает, насколько наивны его потуги.
Читайте также: Поезд-призрак попал на видео в китайском метро
Сам же «каменный трансформатор» давно осел где-то в «научных лабораториях», как и сотни других подобных археологических находок, которым независимые ученые даже дали очень меткое определение – неудобные артефакты, поскольку они неудобны для современной академической науки и ортодоксов от нее.
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