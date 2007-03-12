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Названы планеты, на которых может существовать жизнь

Названы планеты, на которых может существовать жизнь

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Названы планеты, на которые может переселиться человечество НАСА ведёт исследование этих планет на протяжении двух последних лет.

Обнаружены две планеты, поразительно похожие на Землю На одной из них может быть жизнь почти со стопроцентной вероятностью.