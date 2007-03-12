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Названы планеты, на которых может существовать жизнь

Названы планеты, на которых может существовать жизньЭксперты уверены, что на этих объектах может быть вода

Специалисты по изучению космоса назвали планеты, на которых может существовать жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Больше внимания ученые направили на созвездие Водолея.

Международная группа ученых, которая занимается поиском потенциальных планет для жизни, составила список таких космических объектов. В этот рейтинг вошли такие планеты, которые располагают ресурсами для жизни человека и микроорганизмов. Сейчас специалисты рассматривают под таким углом несколько объектов. Самыми перспективными в данном плане являются зона Златовласки и система TRAPPIST-1, которая расположена в созвездии Водолея. Вокруг светила в этой системе находится несколько планет, расположенных близко друг к другу.

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Эксперты уверены, что на этих объектах может быть вода, которая помогает развивать микроорганизмы. Для развития жизни также может подойти Марс и спутник Сатурна Энцелад. В других частях нашей галактики есть и другие планеты, которые могут подойти для жизни. Однако сейчас эти космические объекты нуждаются в дальнейшем изучении.
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 Теги: планеты, жизнь

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Сегодня, 13:40 » Автор: Татьяна Ларина
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